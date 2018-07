Senador Iñarritu: "Sánchez se ha perdido algún capítulo de Barrio Sésamo"

El senador de Euskal Herria (EH) Bildu Jon Iñarritu ha criticado hoy la propuesta del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de resolver la crisis catalana votando un acuerdo, y ha considerado que Sánchez "se ha perdido algún capítulo de Barrio Sésamo".

Iñarritu, que se ha reunido hoy con el presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha comentado la propuesta de ayer de Sánchez, quien señaló que Cataluña tiene un Estatut que no votó y aseguró que la crisis sólo se resolverá votando "un acuerdo".

"En Cataluña han ocurrido muchísimas cosas y lo que tiene claro la mayoría de la sociedad catalana es que debe ser ella la que decida su futuro institucional", ha afirmado el senador vasco.

Ha reconocido que en la sociedad catalana hay "diferentes puntos de vista, pero es una sociedad adulta -ha añadido- que quiere ser dueña de su futuro".

"En la sociedad catalana no se entendería que se aplique cualquier estatuto que no tenga el refrendo de la ciudadanía y que no se deje optar a los ciudadanos y ciudadanas para decidir su futuro institucional", ha subrayado el senador Iñarritu.

El senador de EH Bildu ha asegurado que durante su visita a Cataluña se reunirá con algunos de los líderes soberanistas que se encuentran en prisión preventiva y ha expresado su "solidaridad total" con la sociedad catalana "y sus representantes".

Ha denunciado que, en un país de la UE, "hay nueve presos políticos, algo inaudito y sin sentido en la Unión Europea, de igual forma que hay exiliados por haber cumplido un mandato democrático de forma pacífica", ha reiterado.

Jon Iñarritu ha asegurado que los representantes de las instituciones vascas, tanto en el País Vasco como en las instituciones en Madrid, trabajarán "siempre en pro de los derechos y libertades de la sociedad catalana".

En este sentido, ha hecho un llamamiento "a las instituciones del Estado para que resuelvan un conflicto político y territorial, como hay tantos, en términos europeos".