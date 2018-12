Senador oficialista argentino acusado de abuso sexual asegura ser inocente

El senador argentino Juan Carlos Marino, de la oficialista Unión Cívica Radical (UCR), imputado por la Justicia por presunto abuso sexual de una empleada parlamentaria, aseguró hoy ser "inocente" del delito del que se le acusa.

Al inicio de una sesión del pleno del Senado, Marino solicitó la palabra, afirmar su inocencia y poner sus fueros a disposición de la Cámara Alta.

"De manera enfática, niego haber tenido respecto de la denunciante una situación como la que se ha denunciado en la causa, de la cual no he sido formalmente notificado sino de la que he tomado conocimiento por los medios de comunicación", sostuvo el senador ante sus colegas.

Tras esa intervención, la titular de la comisión de la Banca de la Mujer, la senadora opositora Norma Durango, expresó su "solidaridad con las mujeres que han sido abusadas, acosadas, prostituidas y explotadas".

También otros senadores, hombres y mujeres de diversos bloques, expresaron su repudio a la violencia sexual.

Tras abandonar el pleno, Marino, senador por la central provincia de La Pampa, habló con los periodistas, a quienes aseguró que está "a derecho" y a disposición de la Justicia porque no tiene "nada para ocultar".

El viernes pasado, en medio de una semana marcada por la proliferación de acusaciones de abuso sexual en el sector del cine y la política, se conoció la denuncia de Claudia Guebel, de 52 años y militante desde hace tres décadas de la UCR, contra el senador, de 55, sobre hechos que presuntamente ocurrieron a principios de este año.

"Soy una persona inocente, absolutamente inocente. Quiero que esto quede muy claro", aseveró hoy Marino.

Este martes, el fiscal Federico Delgado imputó a Marino y pidió al juez del caso, Ariel Lijo, realizar diversas medidas de prueba contra el senador y dos empleados parlamentarios.

El abogado defensor del senador, Claudio Calabressi, dijo hoy a la prensa que las medidas requeridas por el fiscal "son de forma" y prometió "poner todo lo necesario a disposición" de la investigación judicial.

Entre las peticiones del fiscal está que Marino y los otros imputados entreguen su teléfono móvil para analizar los mensajes y llamadas, pero Calabressi dijo hoy que su defendido no tiene por qué entregar su móvil.