Sendic defiende su inocencia y dice estar orgulloso de no haberse enriquecido

El exvicepresidente de Uruguay Raúl Sendic (2015-2017) compareció hoy ante la Justicia y negó ser responsable de peculado y abuso de funciones cuando estuvo al frente de la petrolera estatal Ancap, y aseguró estar "absolutamente orgulloso" de no haberse enriquecido durante su gestión.

El pasado 19 de marzo, el fiscal de Crimen Organizado, Luis Pacheco, pidió el procesamiento sin prisión de Sendic -en el marco de la megacausa Ancap- por reiterados delitos de peculado, referente al uso irregular de una tarjeta corporativa de la empresa, y por abuso de funciones, que dice respeto a dos negocios en los que la petrolera fue protagonista.

Sendic, que fue vicepresidente de Ancap entre 2005 y 2008 y presidente entre 2008 y 2009 y entre 2010 y 2013, estaba al frente de la petrolera cuando se canceló la deuda con la venezolana Pdvsa y cuando se dio la triangulación entre Ancap, PetroEcuador y Trafigura por la compra de crudo a Ecuador y su posterior venta a ese país ya refinado.

El exvicepresidente de Uruguay presentó hoy sus descargos ante la jueza de Crimen Organizado, Beatriz Larrieu, de manera escrita y junto a sus dos abogados, Ignacio Durán y Gumer Pérez.

"Estoy ampliamente satisfecho de haber estado al frente de una empresa que facturaba 12 millones de dólares al día (...) y que, después de eso, se llegara a la conclusión de que no hubo enriquecimiento, que no se incrementaron las cuentas bancarias, que no tengo patrimonio en el exterior, que nadie depositó plata, que no favorecí a nadie...", señaló el exvicepresidente en una rueda de prensa posterior a su presentación.

"Me siento absolutamente orgulloso de esa conclusión", aseguró Sendic, que renunció en septiembre de 2017 a la Vicepresidencia luego del escándalo que se generó cuando el semanario local Búsqueda dio a conocer en junio de ese año los gastos en los que incurrió con el plástico de Ancap, que incluían, entre otras cosas, compras en tiendas de ropa, de joyas y de electrónica.

Consultado por el pedido de procesamiento por reiterados delitos de peculado, Sendic defendió su inocencia y aseguró que cada vez que utilizó la tarjeta de crédito de Ancap lo hizo dentro del reglamento establecido para ello.

En total, el político utilizó la utilizó en 300 ocasiones y por un monto que asciende los 56.300 dólares, según se desprende de la sentencia del fiscal Pacheco, que añade que Sendic "únicamente efectuó un reembolso por 130 dólares".

Respecto a esto, el exvicepresidente sostuvo que se perdió una "caja con carpetas" que contenía las pruebas de otros reintegros, por lo que en octubre de 2017 Ancap inició una investigación administrativa para analizar el asunto.

"Consulten a Ancap en esto. Yo no sé ni cuándo se perdió la documentación", respondió a la prensa el integrante de la coalición de izquierdas que gobierna el país, el Frente Amplio (FA).

Sendic también esgrimió sus argumentos respecto al caso de la cancelación de una deuda que Ancap tenía con la venezolana Pdvsa por la adquisición de crudo.

La petrolera uruguaya, según la Fiscalía, contrató en 2012 a Exor, sin realizar una licitación pública -lo que fue observado por la Fiscalía- para diseñar la ingeniería financiera y dar por terminada la deuda con Pdvsa.

Cuando la compañía venezolana pidió que Exor se retirara del negocio, Ancap no puso objeciones, a sabiendas de que ello podía generar -tal y como sucedió- una demanda millonaria por parte de la empresa desplazada.

Sendic discrepó con la sentencia del fiscal Pacheco y aseguró que Exor fue presentada en el negocio por Pdvsa y no por Ancap, empresa que, como deudora, tuvo que atenerse a esa designación.

El fiscal Pacheco también pidió la imputación a Sendic de un delito de abuso de funciones por el negocio entre Ancap y Trafigura, que se remonta a 2010 e involucra también a PetroEcuador, a la que la empresa uruguaya compraba crudo para luego vendérselo refinado.

Como la petrolera uruguaya no tenía la capacidad en sus refinerías para procesar el crudo comprado a la ecuatoriana, decidió contratar a Trafigura para que lo hiciera, aunque sin previa licitación pública.

Sobre este último caso, Sendic prefirió no hacer declaraciones.