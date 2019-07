Sentencia por el asesinato de las turistas nórdicas en Marruecos será el próximo jueves

El juicio contra 24 jóvenes marroquíes, presuntamente implicados en el asesinato y la decapitación de dos turistas nórdicas el pasado diciembre en una zona montañosa del Atlas entró en su etapa final antes de conocerse la sentencia el próximo jueves 18 de julio.

El juez del Tribunal de Apelación de Salé (ciudad cercana a Rabat y especializada en casos de terrorismo) decidió hoy posponer hasta la semana que viene el turno de última palabra para los acusados, así como las deliberaciones finales.

El crimen ocurrió el pasado 17 de diciembre cuando la ciudadana danesa Louisa Vesterager Jespersen, de 24 años, y su amiga noruega Maren Ueland, de 28, fueron encontradas decapitadas dentro de la tienda de campaña en que se encontraban haciendo montañismo en la localidad de Imlil, en horas previas a su ascensión al monte Toubkal, la cumbre del Atlas y del norte de África.

En la sexta y penúltima vista de hoy se turnaron seis abogados que expusieron sus argumentos en defensa de los acusados, además de la intervención del letrado de la parte civil.

La sesión de hoy estuvo marcada por una carta de la madre de la víctima danesa, que fue leída por el abogado de la parte civil Khalil al Fataoui, en la que la mujer pide que se dicte y se aplique la pena de muerte contra los asesinos de su hija, pues así "el mundo será mejor sin ellos".

"Desde el momento en el que me enteré de la noticia, mi vida quedó destrozada. Lloro hasta en sueños. Las ambiciones de mi hija Louisa fueron arrancadas de la manera más brutal", reza la carta leída en francés y traducida al árabe ante el juez.

El propio fiscal del caso ya pidió en la anterior sesión la pena capital para los tres principales acusados que asesinaron y decapitaron a las dos turistas, además de grabar en vídeo con su teléfono el crimen, que más tarde compartieron en redes sociales.

En Marruecos, la pena de muerte se dicta para delitos que causan gran alarma social, pero existe una moratoria de facto sobre su aplicación desde 1993, fecha de la última ejecución.

Cinco de los abogados de oficio que fueron designados en este caso pidieron al juez aplicar circunstancias atenuantes y medidas de reinserción social por la vulnerabilidad social de los acusados, procedentes todos ellos de entornos muy pobres, ya que, de hecho, casi ninguno de ellos pudo pagarse un abogado.

La abogada Hafida Meksaoui, que representa a los tres autores materiales de los hechos, pidió someter a estas personas a peritaje médico debido a su vulnerabilidad social.

"Estas personas no salen del círculo de la miseria, la pobreza y la ignorancia; no distinguen lo razonable de lo no razonable; viven en un ambiente malsano que produce personas desequilibradas", insistió Meskaoui.

La abogada subrayó que los acusados se encuentran al margen de la sociedad, por lo que pidió al juez que "además de la sanción que merezcan, contribuyan de algún modo en reformar la sociedad".

Por su parte, el abogado Saad Sahli, que defiende al hispanosuizo Kevin Zoller Güervos, perseguido también en este caso, aseguró que su cliente es inocente, argumentando que no tiene implicación material en el asesinato de las dos turistas.

Sahli subrayó que pese a que su cliente conocía a algunos de los implicados en este caso, rompió toda relación con ellos en cuanto supo de su ideología extremista.

Su cliente -dijo el letrado- decidió residir en Marruecos para aprender más sobre el islam, religión a la que se había convertido hace pocos años en Suiza, pero lamentó que en lugar de ello "cayó en manos de asesinos"

Por otra parte, el abogado Abdelatif Ouahbi -que representa al Estado como responsable civil subsidiario- defendió que los aparatos de seguridad cumplieron su misión de defender a los ciudadanos y a los turistas en el país.

"Trece millones de extranjeros entran en paz en nuestro país cada año", aseveró, al tiempo que criticó la interpretación de una supuesta "negligencia" policial: "Seamos justos con el Estado. No ha habido incumplimiento. El Estado no puede, por ejemplo, controlar todas las redes sociales", argumentó.

A la vista hoy asistieron un gran número de periodistas marroquíes e internacionales, además de representantes de la embajada de Noruega.

Fatima Zohra Bouaziz