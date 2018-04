De la Serna pide apoyo para Presupuestos, que son "muy buenos para España"

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha dicho que "hay que ser prudentes" aunque el PNV no haya presentado una enmienda a la totalidad al proyecto de Presupuestos Generales del Estado, y ha pedido apoyo y colaboración para evitar la prórroga y aprobar unas cuentas que son "muy buenas para España".

Aunque para el ministro el que el PNV no haya presentado la enmienda a la totalidad para el debate de la próxima semana, "es una buena noticia en sí", el Gobierno "sigue dialogando con todas las fuerzas políticas".

"Es una buena noticia siempre decir sí. El "no es no" no conduce a ningún sitio", ha afirmado en declaraciones a los medios de comunicación el ministro, que ha insistido en que el proyecto del Gobierno supone "unos buenos presupuestos".

Se trata, según ha destacado, de los presupuestos "más sociales de la historia", y que además implican un aumento de la inversión pública.