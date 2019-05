Isa Serra, como Arya de Juego de Tronos: "El PP viene con los caminantes blancos de Vox. Pero les digo: ¡Hoy no!"

En el mitin de cierre de campaña madrileña de Unidas Podemos, celebrado en el Parque de la Amistad de Villaverde Bajo, Serra ha asegurado que "merece la pena recordar siempre lo que son", además de agradecer a todos los que han trabajado con ella los últimos 15 días.

"Hemos demostrado que a nosotras no nos derrotan con el miedo, no vamos a dejar de avanzar. Luchamos por la sanidad, educación y dependencia públicas y por el derecho a la vivienda frente a los buitres y grandes tenedores. El 26 de mayo le vamos a dar una sorpresa. Las mujeres sabemos que hay batallas que cuesta mucho ganar pero gracias a decir las cosas claras y no vendernos al final conseguimos nuestros derechos", ha manifestado.

La también parlamentaria regional ha criticado a "los brazos mediáticos del poder" que estos días han cargado contra ellos por decir que Amancio Ortega tiene que pagar impuestos. "Han salido a su favor Miguel Bosé y Bertín Osborne, los que defraudan a Hacienda y no pagan impuestos. No es casual que ellos no quieren hablar de la degradación de la sanidad los últimos años y defienden la privatización de nuestra sanidad", ha apostillado.

Serra también ha aludido a quien les han llamado "feas y mamarrachas" por criticar las donaciones del dueño de Inditex a la Sanidad Pública y ha aseverado que seguirán "enfrentándose a los poderosos".

"El domingo podemos echar al gobierno del PP de una vez, que ha generado tanto sufrimiento durante 24 años de corrupción y privatización. Vamos a ganar los de abajo, porque no solo tenemos la capacidad de echarles, sino la capacidad de hacerlo. Tenemos dos días para convencer a nuestros vecinos, compañeros de trabajo, porque depende de nosotros echar al PP de una vez y lograr un gobierno de izquierdas. Toda la fuerza par estos dos días, adelante, tenemos todo el futuro por delante", ha concluido.

El acto de fin de campaña de Unidas Podemos ha comenzado a las 19 horas con los conciertos de los grupos y artistas Tongo, Anita y Cambio. Luego han intervenido los candidatos regionales Raúl Camargo y Sol Sánchez, la diputada nacional Ione Belarra y las candidatas de Unidas Podemos al Parlamento Europeo María Eugenia López y Sira Rego para terminar Isa Serra. Posteriormente, han seguido los conciertos, entre ellos los de DCD, Guacamayo Tropical, Cambio y Alejo, que cerrará a medianoche.

Unas 200 personas han asistido al mitin, entre ellos el cabeza de lista de Madrid En Pie Municipalista a la Alcaldía de la capital, Carlos Sánchez Mato, quien ha sido recibido al grito de "Sí se puede" y "No pasarán". De hecho, tal y como ocurrió ayer en el mitin de Pablo Iglesias en el parque de la Bombilla de Madrid, había carteles a favor de la candidatura de Sánchez Mato. También había banderas de Podemos, IU y Anticapitalistas.