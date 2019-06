Serrano (Vox) asegura que un colaborador publicó su mensaje sobre La Manada

El líder de Vox en Andalucía, Francisco Serrano, ha asegurado hoy que los mensajes publicados en su página de Facebook el pasado sábado valorando la sentencia contra La Manada, no fueron escritos por él, sino por un “colaborador”, que hizo “una vergonzosa apología de la prostitución”.

En un mensaje publicado hoy en la misma página, Serrano, de baja médica por motivos de salud, ha defendido que fue una persona que estaba autorizada a publicar en su página la que hizo el polémico escrito, “donde se hizo una vergonzosa apología de la prostitución y otras gruesas expresiones”.

“A estas alturas creo que es evidente para todos quienes me conocen que en absoluto son expresiones mías porque no responden a mi estilo de escribir, de pensar, ni de hablar en público, ni tampoco en privado”, ha dicho y ha subrayado: “son cientos los mensajes que me llegan de personas que han detectado que obviamente ése no es mi estilo ni el de mis artículos y publicaciones, que sólo en Facebook tiene un alcance de más de medio millón de personas”.

Ha asegurado que tras el "análisis objetivo y jurídicamente riguroso" que publicó en twitter, y en el que se reafirma, "se solicitó a un nuevo colaborador que lo publicara también en Facebook.

"Derivó en una publicación completamente ajena a mí y manifiestamente incorrecta en las formas. Mi principal mérito en la política es no ser político, huyo de la corrección política, pero sé medir dónde está el límite con lo que resulta irrespetuoso”, sostiene.

El diputado de Vox adelanta que “ese sector de la prensa" que ha proferido contra él "una batería de insultos y descalificativos jamás visto en España" y que no merece "en absoluto, seguramente dirá que todo esto es un montaje, para así persistir en la mentira y la manipulación" contra él.

Así ha asegurado que “por expreso deseo del colaborador en cuestión y bajo su autorización”, ha publicado un mensaje del mismo, mostrando su nombre, apellidos y foto de perfil en Facebook, además de los roles de la página que, según el diputado, demostraría que esta persona tenía acceso como administrador a su página.

“Asumo, eso sí, la responsabilidad de que, en un día en el que estaba de descanso, al igual que mi colaborador de confianza, no controláramos como administradores de la página que se llegara a editar esa publicación”, ha citado.

Además ha avisado: “en unos días quedará esta página completamente desactivada hasta nuevo aviso, pues además estoy de baja médica para recuperarme anímicamente junto a mi familia, que ha vuelto a sufrir las consecuencias del linchamiento en prensa y redes sociales”.