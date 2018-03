Sierra Leona, pegada al transistor hasta conocer el resultado de los comicios

Los habitantes de la capital de Sierra Leona, Freetown, se mostraron pendientes de los transistores hoy en las calles, en espera de que la Comisión Nacional Electoral (NEC) anuncie los primeros resultados de los comicios generales que celebró ayer el país.

La expectación es enorme por estos históricos comicios, los primeros tras la epidemia de ébola de 2014 y la conclusión de las operaciones de paz de la ONU en el país, que suponen además el final de los casi once años de Ernest Bai Koroma en la Presidencia.

Durante la mañana, las emisoras locales daban a conocer con cuentagotas los primeros resultados de algunos colegios electorales y, aunque todavía es demasiado pronto para adivinar qué ocurrirá, los ciudadanos ya tienen sus primeras impresiones.

Abdul, votante del gobernante Congreso de Todo el Pueblo (APC), se muestra confiado en que su partido ganará en la primera vuelta "por un amplio margen", y no da importancia a una posible conjunción opositora en la segunda vuelta.

"De todos modos -prosigue-, quien tiene la última palabra es la Comisión Electoral. Aceptaré el resultado gane el partido que gane".

"Las elecciones se están desarrollando de forma pacífica, me siento contento. Rezo a Dios para que a nadie se le ocurra montar una pelea o algo de eso. Los sierraleonenses han votado lo que querían, y los partidos tienen que aceptarlo porque tuvieron interventores en todos los colegios electorales", explica a Efe en la Avenida Wilkinson.

Lejos de allí, Alpha se encuentra en un pequeño puesto callejero junto a una veintena de amigos que beben té mientras rodean al único transistor que resuena en esta callejuela del barrio de Aberdeen.

"Espero que la mayoría de la gente acepte el resultado. Seguro que en unos tres días salen los resultados finales", confía.

"Solo habrá incidentes si el APC no acepta el resultado", dice uno de sus amigos, Ibrahim, que fue interventor del opositor Partido Popular de Sierra Leona (SLPP) en un colegio electoral de la zona y asegura que no hubo "ni un solo problema" durante la jornada.

Naomi, que votó por el cuarto partido en liza, la Coalición por el Cambio (C4C), se muestra optimista: "La gente no quiere tener peleas y me gusta. Si conseguimos el mejor Gobierno posible, todos estaremos contentos".

Por ahora, las principales misiones internacionales de observación no parecen preocupadas: la jefa de la misión de la Unión Europea (UE), Jean Lambert, manifestó que había sido "un día tranquilo", y celebró que "la gente pueda ejercer su verdadera elección en las urnas".

Fuentes de la misión de observación de la organización regional Unión del Río Mano (Guinea, Sierra Leona, Liberia y Costa de Marfil) destacaron, en una conversación con Efe, la alta participación femenina en los comicios y la paz general con la que discurrió la jornada.

"Esto es muy diferente a las elecciones de 2012, la organización ha mejorado mucho", aseguró un miembro de la misión de la Unión Africana (UA) que ayer supervisó varios colegios electorales a las afueras de Freetown.

El único incidente reseñable de ayer se produjo a última hora de la tarde en la capital, cuando un grupo de policías y soldados se presentó en la casa del líder de la oposición, Julius Maada Bio.

Las informaciones son todavía confusas, pero la teoría más extendida es que los agentes buscaban unos equipos informáticos con los que supuestamente se estarían manipulando los resultados desde la residencia de Bio.

"Algo pasaba allí dentro. Si no había nada, ¿por qué no dejaron entrar a la Policía?", se pregunta Alex, votante del partido gobernante, mientras que Joseph, seguidor de Bio, que está sentado a su lado, no da importancia al tema: "La Policía hacía su trabajo. No tengo tiempo para rumores, he decidido escuchar solo lo que dice la radio. Para mí no pasó nada, hay que dejar que la gente se calme".

"Sé que los resultados serán creíbles", afirma este votante del SLPP siguiendo la tónica de todos los entrevistados estos días por Efe, que confirma que los votantes respetan el trabajo y la independencia de la Comisión Nacional Electoral.

La gente espera a que por la radio se anuncien los resultados, pero por ahora la música predomina en la programación, aunque las canciones también se suman al único tema del que se habla en las calles.

Una de las canciones que más repiten las emisoras dice: "Todo el mundo fue a votar pacíficamente, esperemos ahora a los resultados".