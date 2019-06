Simancas rechaza una repetición electoral y pide coherencia a Casado para no "boicotear" la investidura de Sánchez

En una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, el diputado socialista ha afirmado que no ve como una opción una repetición electoral porque "está muy claro lo que quieren los ciudadanos, un Gobierno liderado por el PSOE de avance social y de recuperación de derechos y libertades".

"A nosotros nos corresponde sumar mayoría para formar Gobierno y a otros les corresponde hacerse a un lado y no obstaculizar la formación de Gobierno", ha afirmado Simancas en referencia a que su partido "casi dobla en escaños a la siguiente fuerza política".

Por ello, llama a la coherencia al PP de Pablo Casado y a todos los demás grupos parlamentarios, ya que "España necesita un Gobierno progresista y cuanto antes", por lo que ha pedido que no "boicoteen" la formación de Ejecutivo.

Cuestionado por los acuerdos para gobernar con Unidas Podemos el dirigente del PSOE ha aclarado que desde la cúpula socialista han buscado, en primer lugar, el entendimiento con la formación morada porque "hay coincidencia en lo programático y una experiencia de trabajo conjunto en los últimos meses".

Por lo tanto, Simancas ha afirmado que es "razonable" que puedan seguir trabajando bien con el partido de Pablo Iglesias en un "Gobierno de cooperación". "No va a ser un gobierno solo de militantes del PSOE ni tampoco un gobierno de coalición cerrada porque no dan los números. Queremos un gobierno de cooperación, plural e incluyente, con figuras progresistas relevantes", ha aseverado, sin concretar más.

LAMENTA QUE EL PACTO PSOE-C'S SEA UNA EXCEPCIÓN

Sobre los pactos que se están produciendo en distintas comunidades, Simancas ha valorado de "errática" la actitud de la formación de Albert Rivera, que ha pactado con los socialistas de Castilla-La Mancha pero que ha obviado estos posibles acuerdos en Madrid, Murcia y Castilla y León, en favor del PP.

"Hubiera sido lógico que Ciudadanos actuara en coherencia con su supuesta vocación regeneradora y fomentara también el cambio político en Murcia, Madrid y Castilla y León", ha afirmado.

El diputado socialista ha lamentado que el acuerdo entre Ciudadanos y el PSOE de Emiliano García-Page en Castilla-La Mancha sea "la excepción" y se pregunta por qué la formación 'naranja' pacta con ellos "en unos sitios sí y en otros no".

Asimismo, ha descartado que las intenciones de acuerdo de Ciudadanos con el PSOE se vean condicionadas por si los candidatos socialistas son 'antisanchistas' o no. "La diferencia entre sanchistas y no sanchistas me parece peregrina. La primera dirigente socialista a la que desalojó Cs junto al PP y Vox fue a Susana Díaz, a la que no creo que podamos calificar como prosanchista", ha sentenciado.