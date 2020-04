Simón no puede juzgar si es una actividad "esencial o no" la visita de Sánchez a una fábrica de respiradores

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha visitado esta mañana las instalaciones de la empresa Hersill, situada en Móstoles (Madrid), donde gracias al programa de reorientación de líneas industriales han comenzado a fabricarse respiradores para luchar contra el coronavirus, al igual que ha ocurrido con otras empresas como Seat.

Los medios han preguntado al doctor Simón si esta visita no supone que el presidente del Gobierno se esté saltando las restricciones del decreto que paraliza todos los servicios no esenciales, es decir, si la visita es esencial.

"Yo no he definido los servicios esenciales, pero me costaría mucho como ciudadano de España pensar que las labores del presidente del Gobierno no forman parte de los servicios esenciales como algunas otras labores de los miembros del Gobierno", ha respondido.

No obstante, ha asegurado que no puede juzgar si la visita es esencial o no. Aunque sí ha querido remarcar en esta empresa como en otras empresas, con las que están trabajando el Ministerio de Sanidad y otros ministerios, se está trabajando para conseguir proveer a España de los recursos necesarios para hacer frente a esta epidemia.

Estas empresas, ha añadido, "sí que están realizando servicios esenciales y requieren todo el apoyo necesario institucional y social por parte de nuestra población".

Y en ese apoyo ha encuadrado la visita de Sánchez al afirmar que el hecho de que el presidente haya acudido a la fábrica hace efectivo o visible este apoyo, que puede ser algo "importante para servicios y actividades y empresas que están bajo una enorme presión".

"Me cuesta creer que no se puedan considerar las acciones del presidente del gobierno como actividades esenciales para nuestra sociedad", ha remachado.