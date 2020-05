Simón no ve problema en usar el área sanitaria que pide Cataluña en vez de la provincia "si reúne condiciones"

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, el doctor Fernando Simón, no ve problema en utilizar el área sanitaria que propone Cataluña en lugar de la provincia para llevar a cabo la desescalada si ésta "reúne las condiciones" que establece el Ministerio.

"Si Cataluña propone un área de salud como uno de esos territorios geográficos diferentes a las provincias, si reúne las condiciones, no veo por qué no se va a utilizar como puede pasar no solo en Cataluña, sino en cualquier otra CCAA, no creo que esto sea una discusión de comunidades específicas sino de cualquier zona del territorio español", ha aseverado durante la rueda de prensa diaria del equipo técnico que se celebra en el Palacio de la Moncloa desde que se decretó el estado de alarma.

En este sentido, Simón ha recordado que en las órdenes previas y en el Plan de Transición el Ministerio de Sanidad plantea como unidad base de partida las provincias, pero también se especifica que las CCAA pueden proponer otra unidad distinta. Eso sí, ha señalado que tanto la provincia como el área sanitaria que propongan las regiones tendrán que tener las "características adecuadas" epidemiológicas, de capacidades asistenciales y de capacidad de controlar la movilidad hacia otras provincias o unidades territoriales aledañas.

Una vez que realicen la propuesta, ha dicho, el Ministerio lo valorará y si se entiende que, en base a los datos, se puede cambiar de fase, "no hay ningún problema en hacerlo".

BALEARES Y CANARIAS YA HAN PEDIDO PASAR PARTE A FASE 1

En esta línea ha explicado que esta misma mañana habían llegado muy temprano solicitudes de que pasen a Fase 1 partes de las Islas Baleares y partes de Canarias y supone que de aquí al miércoles irán llegando más solicitudes de otras CCAA.

De hecho, el doctor Simón ha señalado que han pedido a las regiones que presenten las solicitudes antes del miércoles si quieren que sus provincias o áreas sanitarias pasen a la fase 1 a partir del día once. Ha explicado, en este sentido, que se necesita realizar un análisis de las capacidades que se requieren para el paso de una fase a otra y eso les lleva unos días a los técnicos del CCAES, que también lo tienen que estudiar con los técnicos de las distintas comunidades autónomas.

Una vez que se realiza este análisis, se emite un informe y en base a él, ha dicho, las decisiones se tomarán "a otro nivel".