Simpatizantes de Al Sisi ofrecen transporte y animan a votar en los colegios

Grupos de simpatizantes y seguidores del presidente egipcio Abdelfatah al Sisi intentan movilizar a los votantes, incluso ofreciendo transporte gratuito, para que acudan a las urnas en el segundo día de los comicios presidenciales, que concluyen mañana.

En el popular barrio de Imbaba, el miembro del Parlamento egipcio Tarek Said ha montado una carpa que, con música a todo volumen y luces multicolores, ofrece a los vecinos transporte gratuito en tuk tuk (motocarro) hasta su colegio electoral.

Varios voluntarios atienden a los ciudadanos en la carpa y les indican qué centro de votación les corresponde a los censados, aunque aseguran a Efe que no les orientan sobre a quién deben votar en estas elecciones, en las que el actual mandatario compite contra un único adversario, el desconocido Musa Mustafa Musa.

Uno de ellos, el joven Mohamed Mahmud, explica que conoció esta iniciativa a través de un pariente y le gustó la idea de participar: "Quiero que mi país sea mejor, independientemente de quien tome el poder" tras los comicios.

Sin embargo, nadie duda de la victoria de Al Sisi, cuyos carteles electorales inundan las calles, en las que se han multiplicado las muestras de apoyo al mandatario, sobre todo a través de la canción "Teslam el ayady" ("Muchas gracias", en árabe), que se hizo popular en las elecciones de 2014 y suena en todos los rincones.

A la entrada de la escuela Shubra, situada en el humilde barrio homónimo, Shimaa, una mujer de la campaña en favor de Al Sisi "Tahia Masr" (¡Viva Egipto!), que luce una chapa del "rais" en la solapa, descansa junto a los agentes de la Policía que vigilan el centro electoral

Shimaa cuenta a Efe, sin dar muchos detalles, que su trabajo es contar el número de votantes que entran en el colegio.

Junto a la puerta de esta escuela, un grupo de adolescentes de otra de las principales campañas de apoyo a Al Sisi, "Todos contigo, por Egipto", explican que han venido para ayudar a votar a las personas mayores.

Todas llevan camisetas blancas con la foto del presidente estampada y siguen las instrucciones de Amira Abdelaziz, una egipcia que se presenta a Efe como coordinadora en El Cairo del organismo estatal Consejo Nacional de Derechos Humanos.

Luciendo un pin de Al Sisi en su traje, Abdelaziz comenta que se encuentra en las puertas del centro electoral para observar el proceso y asegurarse de que la gente "acuda a votar por su propia voluntad, sin ninguna presión".

Frente a la escuela de Shubra y antes de la apertura de los colegios, un grupo de mujeres vestidas con traje y con la foto de Al Sisi organiza a los votantes que han acudido al colegio de Taufiquia antes de la apertura de las puertas, que tuvo lugar a las 9.00 hora local (07.00 GMT).

Una de ellas, Marua Maher, asegura a Efe que ha acudido a primera hora para "decir 'sí' a la participación política, las elecciones y la estabilidad, y decir 'no' al terrorismo y las revoluciones de la primavera árabe" de 2011.

Maher destaca que el mundo árabe y los países europeos "están mirando las elecciones (de Egipto) y observando la tasa de participación", por lo que es importante contribuir a una buena imagen del país de cara al exterior.

En el distrito de clase media de Aguza, las canciones patrióticas indican el camino hacia los colegios electorales, donde los simpatizantes de Al Sisi bailan frente a un centro de votación, al que se han acercado decenas de mujeres que han viajado juntas en varias furgonetas.

Mohamed es uno de los "voluntarios" que "ayuda" a los electores, mientras ondea una bandera de Egipto y porta una camiseta con la foto del mandatario.

Explica a que detrás de este apoyo se encuentra el miembro del Parlamento Abdelrahim Ali, aunque Mohamed insiste en que no recibe ninguna contraprestación por su labor propagandística: "No me dan dinero ni nada, vengo sólo por el bien del país, no veo ni una libra (egipcia), le doy gracias a dios".

El voluntario detalla que ofrecen transporte a los ancianos o a los que viven lejos para que acudan a votar, además de sillas de ruedas, si es necesario, para los discapacitados.

Independiente de la ley electoral, que establece silencio durante los días de votación, la campaña por Al Sisi no ha cesado, a pesar de que desde mismo comienzo de la campaña nadie duda de su indiscutible victoria.