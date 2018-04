El Sindicato Unificado de Policía atribuye el aumento de la criminalidad a que hay 25.000 agentes menos

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) atribuye el aumento en la tasa de criminalidad desvelado este martes por eldiario.es al fuerte descenso en efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado desde el año 2011.

"Desde hace meses venimos advirtiendo de que la fuerte caída de los efectivos, unos 12.600 policías y otros tantos guardias civiles aproximadamente podría llevarnos a un deterioro de nuestros niveles de seguridad ciudadana", afirma Ramón Cossío, portavoz del SUP.

El número de delitos conocidos en España por cada mil habitantes creció en 2017 respecto al año anterior por primera vez en una década. Coincidiendo con este cambio de tendencia, la tasa de criminalidad, como se conoce a este indicador, ha desaparecido de los balances del Ministerio del Interior, que ha dejado de organizar comparecencias de su titular para informar de la misma y de enviar notas de prensa.

A partir de las 2.045.785 infracciones penales registradas en España en 2017, la tasa de criminalidad se sitúa en 43,9 puntos, lo que supone un crecimiento de 7 décimas respecto a 2016, según los datos de Interior y los cálculos realizados a partir de ellos por eldiario.es, con los criterios utilizados en el pasado por este Ministerio.

El aumento del número de delitos y de la tasa de criminalidad en 2017 está vinculado a los resultados muy negativos de algunas comunidades autónomas. La peor de ellas es Islas Baleares, con un incremento de un 5,9% en el número de delitos. Le sigue Catalunya, con un 4,5% de crecimiento y que cuenta con los Mossos d’Esquadra como policía integral. Canarias (2,9%), Murcia (2,7%), Cantabria (2,6%) y Madrid (2,1%) completan, en este orden, la lista de comunidades autónomas donde los delitos crecieron en 2017.

Una disminuación del 20% en la cifra de efectivos, añade el portavoz del SUP, tienen una "consecuencia directa", que es el "deterioro de nuestras cifras de criminalidad", pero además, "manifiesta una aparente ausencia de interés político e incluso estratégico en la seguridad pública". "De no ser así, no se explica que seis años después, el número de efectivos en activo continúe disminuyendo", concluye Cossío.