Sindicatos de Policía denuncian por injurias a Aragonés (ERC) y censuran al Gobierno por no pedirle una rectificación

Los sindicatos representativos en el Consejo de la Policía han insistido en que "tan graves manifestaciones tendrían que haber motivado peticiones de rectificación tanto por el Gobierno de España como por el catalán". Consideran que sus palabras pueden ser constitutivas de delitos de injurias, no estando amparado por la inviolabilidad parlamentaria.

Recuerdan estas cuatro organizaciones que, ante la reacción inicial de los sindicatos policiales, Aragonés "no solo no se retractó sino que reiteró sus afirmaciones días después diciendo en un acto: 'No les gusta, pues lo repito, los delincuentes iban de verde y azul marino".

Los representantes de los policías nacionales piden que Aragonés se disculpe con ellos y con los guardias civiles que actuaron el 1-O acatando el mandato judicial para impedir el referéndum. Además, creen que el vicepresidente pone "de forma intencionada en peligro la frágil paz social" existente en Cataluña, tratando de provocar con sus declaraciones "un enfrentamiento estéril entre ciudadanía y fuerzas de orden público".

Este martes en el Senado, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, calificó de "inadmisible que se utilice a las fuerzas de seguridad para el debate político", censurando en concreto las palabras de Aragonès. En su intervención, también reprochó al PP que dejara "indefensos" a los policías durante el dispositivo del 1-O, ya que no contaron en su opinión con "la oportuna y debida cobertura".