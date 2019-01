Sindicatos vascos piden al Gobierno valentía y que acabe con la dispersión

Nueve sindicatos vascos, entre ellos tres de los cuatro mayoritarios en Euskadi, han pedido hoy al Gobierno de España que sea "valiente" y "dé pasos" para cumplir la legislación penitencia y acabar con la dispersión de los presos de la disuelta banda terrorista ETA.

Representantes de los sindicatos ELA, LAB, UGT, ESK, Steilas, CGT/LKN, Ehne, Hiru y Etxalde han iniciado este viernes una campaña de concentraciones mensuales para exigir el respeto a los derechos de los presos de ETA, que realizarán todos los terceros viernes de cada mes.

La dirigente de Steilas Ana Pérez, en nombre de los concentrados, ha resaltado el hecho de que estos sindicatos vascos han logrado organizar una acción unitaria en defensa de los derechos de los presos de ETA, independientemente de su posición respecto a la trayectoria de la disuelta banda terrorista.

"Si queremos dar pasos hacia la verdadera convivencia y pacificación, (los gobiernos español y francés) tienen que dar pasos en todo lo referido a la política penitenciaria y a la situación de los presos", ha señalado.

Ha advertido que "el primer punto innegociable es que los presos que sufren enfermedades graves o incurables tendrían que estar, si no en la calle, en cárceles cercanas a sus familiares".

"También demandamos la progresión de primer a segundo grado y sucesivos, y reivindicamos que se acabe con la dispersión", ha agregado.

"No tiene ningún sentido que se siga castigando, no solo a los presos, sino sobre todo a sus familiares y entorno más cercano. En este aspecto, los gobiernos no están cumpliendo la ley", ha rematado.

Preguntada por las declaraciones este pasado jueves del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, sobre la política penitenciaria que se aplica a los reclusos etarras, Pérez ha considerado que se trata de "una medida antiterrorista".

"En este momento tendríamos que estar dando pasos a favor del proceso democrático pero el Gobierno sigue inamovible", ha lamentado.

Por ello, ha subrayado que "ya es hora de que sean valientes y den los pasos necesarios y, desde luego, cumplan su propia ley".