Soberanistas se manifestarán ante el Tribunal Supremo en Madrid el día 15D

La organización soberanista Clam per la llibertat (Grito por la libertad) ha anunciado hoy la convocatoria el 15 de diciembre de una concentración ante la sede del Tribunal Supremo en Madrid, una iniciativa a la que se han sumado ERC, PDeCAT, CUP y la Crida Nacional, así como otras asociaciones.

En una rueda de prensa, la representante de Clam per la Llibertat Nuria Camps ha afirmado que el objetivo de la convocatoria "va más allá de la manifestación", ya que quieren crear una red que luche contra "la criminalización de los movimientos de protesta y los movimientos que buscan generar alternativas".

A la presentación de la convocatoria han acudido, entre otros, la diputada por el PDeCat en el Congreso Míriam Nogueras y el diputado de la CUP en el Parlament Carles Riera.

La concentración, convocada bajo el lema "No hi ha justicia" (No hay justicia), busca denunciar "los déficits democráticos que se arrastran del franquismo" y que se esté "criminalizando la disidencia y abriendo insólitos procesos penales" en toda España.

"En el Estado español, con frecuencia, se están dictando distintas resoluciones del Tribunal Supremo, el Constitucional y la Audiencia Nacional que, con una interpretación abusiva de la ley, son una clara vulneración de los derechos civiles y políticos", según el manifiesto hecho público por esta entidad.

"Esta dinámica genera indefensión en la ciudadanía, a la vez que alarma social", se afirma en este manifiesto al que se han adherido ERC, PDeCAT, la CUP y la Crida Nacional.

Nuria Camps ha explicado que mantienen "conversaciones muy avanzadas para que otros partidos a nivel estatal se sumen" a su iniciativa y ha anunciado que, en una rueda de prensa convocada para el día 11 de diciembre en Madrid, anunciarán nuevas adhesiones.

En el acto también ha intervenido el abogado del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, Jaume Alonso-Cuevillas; ,el presidente de la Unión de Trabajadores de la Enseñanza de Cataluña, Ramón Font; la secretaria general de la Intersindical Alternativa de Cataluña, Assumpta Barbens; y el presidente de la asociación de abogados Atenas, Lluís Mestres.

A pesar de que habían anunciado su presencia, finalmente no han acudido los familiares de los políticos encarcelados Laura Masvidal, mujer del exconseller Joaquim Forn, y Xavier Sànchez, hermano del expresidente de la ANC Jordi Sànchez, que han decido no hacer declaraciones desde que estos iniciaran una huelga de hambre en la prisión de Lledoners.