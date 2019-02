Socialistas lideran con ventaja mínima el escrutinio de elecciones moldavas

El opositor Partido de los Socialistas de Moldavia (PSM) lidera el escrutinio de los comicios parlamentarios celebrados este domingo con una mínima ventaja, que lo deja sin posibilidades de formar gobierno en esta antigua república soviética.

Escrutado poco más del 25 por ciento de los votos emitidos, el PSM obtenía el 30,18 por ciento, dos puntos porcentuales por delante del gobernante Partido Democrático de Moldavia (PDM).

En tercer lugar se situaba el bloque europeísta de derechas ACUM, con el 22,75 por ciento de los sufragios, seguido del partido populista SOR, con el 9,72 por ciento.

Las otras once formaciones, de momento, según los datos de la Comisión Electoral Central (CEC), quedan fuera del reparto proporcional de los 50 escaños que se dirimen por listas de partidos.

Los otros 51 diputados del Parlamento son elegidos en circunscripciones mayoritarias, una de las innovaciones de estos comicios.

Nada más cerrar los colegios electorales, el líder del PDM, Vlad Plahotniuc, considerado el hombre más rico de Moldavia, declaró su disposición a dialogar con todas las fuerzas políticas.

"Nosotros, el Partido Democrático, no estamos enfadados con nadie. No hay políticos con los que no queramos hablar y no hay temas que no se puedan tratar", dijo Plahotniuc.

Subrayó que los comicios fueron libres y democráticos y que, "desde luego se produjeron irregularidades, pero estas no influyeron en los resultados".

Los socialistas, a los que las encuestas les auguraban una amplia victoria, anunciaron que en las próximas horas se pronunciarán sobre si reconocen la legitimidad de los comicios.

"En el curso del día nuestros observadores tomaron nota de las irregularidades. En estos momentos estamos sistematizando la información y después comunicaremos si reconocemos las elecciones", dijo Maxim Lebedinski, representante del PSM ante la CEC.

El presidente moldavo, el socialista Igor Dodon, había advertido de que en caso de fraude electoral los ciudadanos se manifestarían en las calles y que él respaldaría las protestas.

La formación que no escatimó hoy críticas al proceso electoral fue el bloque ACUM, cuya copresidenta, Maia Sandu, afirmó que los comicios "han sido los más antidemocráticos de la historia de Moldavia".

Sandu denunció graves irregularidades en colegios electorales habilitados para los habitantes de Transnistria, región separatista en ribera derecha del Dniéster.

"Decenas de miles de personas han sido transportadas en autobuses y les han pagado para que voten", dijo la política, que adelantó que su bloque no reconocerá los resultados en dos circunscripciones mayoritarias.

Por ese mismo motivo, el PDM elevó una reclamación ante la Comisión Electoral Central, en la que aseguró que la compra de votos la llevó a cabo el Partido de los Socialistas.

"Me gustaría decir que son unas elecciones muy importantes para Moldavia, si se tiene en cuenta su historia previa, que no ha sido muy positiva", dijo a Efe el georgiano Giorgi Tsereteli, presidente de la Asamblea Parlamentaria de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE).

Tsereteli, que visitó uno de los colegios electorales de Chisinau junto a observadores de la OSCE, aludía a la elecciones del alcalde de la capital en junio del año pasado, cuyos resultados fueron anulados por un polémica decisión judicial.

"La gente debe obtener beneficios después de las elecciones, y no problemas. Creo que esto es lo que mueve a todas la fuerzas políticas de este país y, en primer lugar, al Gobierno y a quienes ejercen cargos de responsabilidad", dijo.

En la jornada de hoy, en la que la participación fue del 49,19 por ciento, los moldavos fueron convocados también a dos referéndum consultivos; uno, sobre la reducción a 61 los escaños del Legislativo y, el otro, sobre la implantación de un mecanismo para revocar lo mandatos de los legisladores.

Los resultados de estas consultas, no vinculantes, se conocerán en la próximas horas.

Bernardo Suárez Indart