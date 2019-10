Sociedad Civil Catalana dice que no excluirá a ninguna formación que se sienta "constitucionalista" de su manifestación

"No es una manifestación contra el separatismo y por la unidad de España sino un acto de rendición", ha censurado el eurodiputado Jorge Buxadé, mientras que el presidente de Vox, Santiago Abascal, ha acusado a SCC de emular "las prácticas de exclusión de los separatistas".

Previamente, el presidente de SCC, Fernando Sánchez Costa, ha asegurado este viernes que no cuentan con Vox en su movilización. Sánchez Costa ha dicho no tener interlocución con el partido y, por tanto, no están invitados: "Hemos invitado a todos los que defienden la democracia, la Constitución y el autogobierno de Cataluña", ha defendido.

Tras las críticas de Vox, SCC ha recordado que la manifestación del próximo domingo no es "política" y que tendrá como protagonistas a "los constitucionslistas y demócratas catalanes y del resto de España que defiendan la democracia y la convivencia en Cataluña". "Por tanto, la entidad no va a excluir a nadie que se sienta representado con esta condición", ha aclarado en un mensaje en su cuenta de Twitter.

Asimismo, ha llamado a una participación masiva en la movilización que arrancará a las 12.00 horas en el cruce de Passeig de Gràcia con la calle Provença y avanzará por el paseo hasta la calle Aragó y a la que está previsto que acudan representantes del PSOE, PSC, PP, Ciudadanos y UPN. Líderes políticos como Albert Rivera, Pablo Casado o Manuel Valls han confirmado su asistencia.

"Lo que sucede en Cataluña es muy grave y no podemos dejar que el gobierno secesionista continúe actuando de forma antidemocrática y fomentando la confrontación y la ruptura", ha subrayado Sociedad Civil Catalana.

El presidente del PP en Cataluña, Alejandro Fernández, ha confirmado que asistirá a la movilización y se ha felicitado de la presencia en la misma de la formación liderada por Santiago Abascal. "Este domingo iré a la manifestación de BCN, y allí abrazaré a mis compañeros de partido, pero también a mis adversarios demócratas de Cs, PSC, Comunes (los que queden a favor de la democracia) y de VOX; por supuesto que ellos también", ha escrito en un mensaje en Twitter.

Por su parte, la portavoz del PP en el Congreso y candidata por Barcelona de los populares el 10-N, Cayetana Álvarez de Toledo, se ha congratulado por esta "aclaración" de Sociedad Civil Catalana que considera "imprescindible".

"La voluntad de exclusión define al nacionalismo. Y Sociedad Civil Catalana nació para combatir el nacionalismo. De ahí que no pueda ni deba excluir a ningún demócrata de sus manifestaciones", ha indicado en un mensaje en Twitter.