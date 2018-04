Solís alerta de que la corrupción se entroniza en los países donde prima el autoritarismo

El presidente saliente de Costa Rica, Juan Guillermo Solís, advirtió hoy de que "la corrupción se entroniza con mayor facilidad allí donde priman el autoritarismo y la oscuridad" y ratificó el apoyo de su país al posicionamiento de condena del Grupo de Lima sobre la situación en Venezuela.

Solís, que se despidió de la región en Lima en el marco de la VIII Cumbre de las Américas porque dejará en breve el cargo al presidente electo Carlos Alvarado, subrayó que la corrupción afecta más a "aquellas sociedades que reprimen impunemente a sus poblaciones, ante la debilidad o ausencia de instituciones independientes de administración de la justicia".

"Una nación carente de procesos electorales libres y limpios, que encarcela a quienes disienten de la opinión oficial, un país que desprecia el respeto a los derechos humanos puede ser presa fácil de las peores formas de corrupción", argumentó.

Por ello, indicó que su país cree esencial "que la comunidad internacional se pronuncie de forma oportuna y enérgica en aquellos casos en que se ponga en riesgo la democracia y sus instituciones", como han hecho los países del Grupo de Lima respecto a la situación en Venezuela.

Además, respecto al enfrentamiento de la corrupción en América, tema central del foro de mandatarios, abogó por la educación y la cultura como los mejores instrumentos para ayudar a una región "atormentada por este flagelo que no respeta fronteras y se ha convertido en una epidemia que nos amenaza a todos".

"Nuestras legislaciones se han actualizado para combatirlo, no hay país donde no se mencione la transparencia como factor indispensable, y sin embargo la corrupción no se abate, parece haberse entronizado como un factor consustancial a las sociedades modernas", refirió.

Para Solis, la corrupción "no se ha reducido con la democracia ni necesariamente se controla con más democracia" porque "se alimenta y toma ventaja de los espacios de libertad que la democracia propicia".

Ante ese escenario, el gobernante sostuvo que hace falta un "esfuerzo sostenido y terco, multidisciplinario, un esfuerzo sociológico que nos aleja de lo administrativo y nos coloca en el ámbito de la cultura".

"Solo podemos derrotar la corrupción con el paulatino desarrollo de sociedades democráticas más integradas, educadas y dispuestas a abandonar la lógica de la acumulación material y sustituirla por el bien común", por un "esfuerzo de transformación de valores", insistió.

Apeló asimismo a la "decisiva participación de la ciudadanía" y a encarar el combate de la corrupción como un "proceso cultural, participativo y esencialmente vinculado a la construcción de sociedades democráticas, pluralistas y respetuosas de los derechos humanos".

Por otra parte, y tras los bombardeos sobre Siria que ayer llevaron a cabo Estados Unidos, Francia y el Reino Unido, Solís manifestó su "firme y enérgica condena por los ataques con armas químicas" llevados a cabo esta semana por el régimen sirio, una "flagrante violación del derecho humanitario y los derechos humanos" que "no debe quedar impune".

El mandatario costarricense pidió, en nombre de su país, una solución basada en los instrumentos del derecho internacional y que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas asuma las decisiones necesarias para "garantizar la paz y la seguridad, evitando una mayor fragilidad en la región".