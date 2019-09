Solo PNV y ERC arropan al director de la Casa del Tíbet de Barcelona, de gira por 30 países para pedir autonomía

Con la gira, que ha pasado ya por Barcelona y Lisboa, Wangchen pretende pedir diálogo entre China y el Dalai Lama, respeto a los derechos humanos y autonomía para el Tíbet dentro de China.

El representante tibetano no cree que la ausencia de representantes de otros partidos se deba a la simpatía que ERC y entidades independentistas han mostrado con su causa, sino al miedo a posibles represalias chinas, porque "Xi Jinping quiere controlar el mundo a través de los negocios". Así, ha dicho que los que no tienen miedo son sus "auténticos amigos".

"En Tíbet no estamos a favor de la independencia ni pedimos la independencia, pero la amistad es amistad y con cualquier partido que actúe a través de la no violencia nos apoyamos; cuando hay violencia, Tíbet no puede apoyar más", se ha limitado a decir.

"ENORME PRESIÓN" DE CHINA

Esteban, que ha sido el encargado de intentar organizar las reuniones, ha asegurado que "los grandes partidos" habían apuntado su asistencia en un principio pero al final han declinado. "La presión china es enorme y lo que suele pasar es que el partido que suele estar en el Gobierno es muy poco dado a dar la cara", ha señalado, añadiendo que, en esta ocasión, también el "segundo partido" (el PP) se ha desmarcado "en el último minuto".

El nacionalista vasco, sin embargo, ha defendido que "hay que saber discernir" cuando se habla de derechos humanos, como él mismo hace en el caso de Venezuela. Es más, cree que "cuando se pide diálogo y autonomía, la política española debería estar a favor de estas dos condiciones". "Eso es lo que PNV y ERC tenemos muy claro", ha remachado.

Es más, cree que, a la luz de experiencias anteriores, la propia China discierne entre las relaciones comerciales y las declaraciones y, aunque haya "un poco de ruido" o alguna llamada "en los próximos días", al final "todo vuelve a su cauce porque la relación económica y el día a día se imponen".

Wangchen ha lamentado el silencio de la comunidad internacional sobre el Tíbet y ha asegurado que los tibetanos siguen sufriendo represión y discriminación, "no hay paz, no hay libertad, no hay derechos humanos" y no se respeta el medio ambiente.

En su gira, el representante tibetano pide el apoyo a un manifiesto de 12 puntos, empezando por un dialogo urgente entre el Dalai Lama y el gobierno de Xi Jinping, la liberación del Panchen Lama Gendun Choekyi Nyima y la libertad de Religión, Educación y Movimiento para los tibetanos.

Además, llama a detener la destrucción del medioambiente del Tíbet y respeto a la forma de vida Nómada. la preservación de la Cultura y la Lengua tibetana y la liberación del activista Tashi Wangchuk, detener el proyecto chino 'Una franja una ruta', detener la expulsión de monjes y monjas de los monasterios y el retorno del Dalai Lama al Tíbet.

Los cuatro último puntos son detener los Institutos Confucio --que promueven la cultura china--, detener la interferencia en la Reencarnación (sucesión) del Dalai Lama, permitir una misión de investigación al Tíbet sin precondiciones y acceso recíproco al Tíbet.