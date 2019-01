Sólo tres jefes de Estado acudirán a la cumbre económica de la Liga Árabe en Beirut

Sólo tres jefes de Estado asistirán a la Cumbre Árabe de Desarrollo Económico y Social, organizada por la Liga Árabe, que tendrá lugar este sábado y domingo en la capital libanesa y en la que se abordará la cooperación entre los países miembros y su desarrollo.

El asistente del secretario general de la Liga Árabe, Hosam Zaki, dijo a Efe que, de momento sólo tres presidentes han confirmado su participación: los de Irak, Túnez y Mauritania.

Mientras, los presidentes egipcio, yemení y palestino han informado de que no estarán presentes en la cita, que no ha estado exenta de polémica debido a que el Líbano no tiene un Gobierno ahora mismo y está sumido en una grave crisis económica, además de por los conflictos entre los miembros del organismo panárabe.

El asistente del secretario general de la Liga, Ahmed Abulgueit, agregó que Libia no va a asistir después de que la bandera del país norteafricano fuera quemada en Beirut por miembros del movimiento chií Amal, que protestaban por la invitación de Libia a la cumbre, debido a la desaparición sin resolver de su fundador, el imán Musa Sadr, en ese país en 1978.

Zaki también confirmó que Siria no estará presente en la reunión, después de que algunas voces pidieran que el Gobierno sirio fuera invitado a Beirut, pero su participación en la Liga Árabe está suspendida desde noviembre de 2011 por el conflicto en el país.

Respecto a los países del golfo Pérsico, no acudirá ni el rey Salmán de Arabia saudí, ni los emires de Kuwait y de Catar, y tampoco lo harán el presidente de Emiratos Árabes Unidos y el sultán de Omán.