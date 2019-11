Soraya Rodríguez (Cs): Lo importante no es negarse a coger el teléfono a Torra, sino no volver a coger sus votos

La eurodiputada de Ciudadanos Soraya Rodríguez ha afirmado este lunes que lo importante para corregir "la inestabilidad" del país y confirmar un gobierno tras las elecciones generales del 10 de noviembre no es que el presidente en funciones y candidato del PSOE, Pedro Sánchez, se niegue a coger el teléfono a Quim Torra en campaña, sino que no vuelva a coger sus votos.

Así lo ha dicho en Oviedo durante un desayuno informativo junto a los cabeza de lista de Ciudadanos al Congreso y al Senado por Asturias Ignacio Prendes y Nicanor García, respectivamente. Y es que para Rodríguez, la clave de estas nuevas elecciones está en que los socialistas corrijan el "gravísimo error" de tratar de conformar una mayoría parlamentaria que incluya a partidos independentistas.

De este modo, la europarlamentaria ha lamentado que España lleve "demasiado tiempo sin gobierno", incidiendo en que no debe partirse de las pasadas elecciones sino de la moción de censura a Mariano Rajoy (PP), que se apoyó en "una mayoría para echar a un gobierno" pero sin "una mayoría de gobierno", en referencia a la falta de respaldo a los presupuestos de 2019 que desembocaron en la convocatoria electoral del 28 de abril.

Rodríguez ha recriminado a Pedro Sánchez que cruzase una "línea roja" al sustentarse en los votos de "quienes han decidido romper el marco constitucional de convivencia".

Por ello, insta al PSOE de Sánchez a "reconocer el gravísimo error cometido y decir de forma clara que no se volverá a hacer nunca más". "Para pactar con el constitucionalismo no se puede pactar con el independentismo; esa es la gran anomalía en la política española y se debe recomponer lo que se ha roto", ha dicho.

Soraya Rodríguez insiste en que "lo importante no es no coger el teléfono a Torra en campaña, sino que no se vuelvan a coger sus votos", apelando a la reconstrucción de "un bloque constitucional" basado en "el concepto de España como nación".

35% DE INDECISOS Y VOTO MODERADO

Respecto a los resultados electorales que vaticinan las encuestas, tanto Soraya Rodríguez como Ignacio Prendes han resaltado que cifran en un 35% los indecisos, por lo que confían en mejorar las previsiones de su formación el próximo domingo.

Para Rodríguez, "el mayor partido es el de los abstencionistas" y cree que hay tiempo para "dar la vuelta" a las encuestas: "Si los abstencionistas van a votar y lo hacen como hace unos meses, el resultado puede ser muy diferente a las encuestas que estamos conociendo".

Además, apunta que Ciudadanos es "un partido liberal de centro que puede pactar a su derecha y a su izquierda". Al respecto, argumenta que no fue posible alcanzar un acuerdo con el PSOE de Sánchez porque "no se puede pedir la abstención para gobernar con la izquierda radical y el soberanismo catalán".

En la misma línea, Prendes ha recordado que Albert Rivera ofreció un acuerdo a los socialistas para evitar esta convocatoria electoral con más tiempo para negociar que cuando se desbloqueó la investidura de Rajoy en 2016. "Lo tenía a su disposición y lo rechazó", ha dicho respecto a Pedro Sánchez.

Con todo, el candidato al Congreso por Asturias ha animado al voto "moderado" en favor de Ciudadanos para el domingo. Según Prendes, las experiencias "positivas" de gobierno en comunidades como Andalucía, Castilla y León, Murcia o Madrid permiten que cerca de 20 millones de españoles sean "testigos" de la política "moderada" de Ciudadanos.

"No estamos ni vamos a estar en ningún gobierno con Vox", ha aseverado a preguntas sobre la influencia en los potenciales votantes de Ciudadanos que pueda tener el respaldo de Vox a los gobiernos de la coalición PP-Ciudadanos en esas comunidades. Al mismo tiempo, ha defendido que la formación naranja se ha concretado como "agente de cambio" y no ha rebajado sus compromisos con la igualdad, la lucha contra la violencia de género y su visión liberal, europea y progresista de la política.