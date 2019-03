Soraya Rodríguez no descarta sumarse a otro partido: "La política se puede hacer desde muchos sitios"

"No descarto nada. Hoy he tomado una decisión dura, que es la de abandonar la militancia", ha explicado Rodríguez en una entrevista en La Sexta, recogida por Europa Press, en la que también ha reconocido que no se alejará de la vida política.

"La política se puede hacer desde muchos sitios y ahora puedo tomar decisiones", ha respondido la exdiputada socialista tras ser preguntada por si se inscribirá en otro partido.

"Creo que mi trayectoria y el posicionamiento que he mantenido durante estos dos últimos años en que ha habido cambios importantes y se han tomado decisiones trascendentales. Siempre he mantenido la misma posición de forma coherente", ha señalado.

Rodríguez se ha expresado así después de que haber remitido una carta a la secretaria general de los socialistas en Valladolid, Teresa López, en la que explicaba que abandonaba el partido por una "discrepancia profunda" con la dirección del partido en relación a la política con el independentismo catalán.

La que fuera secretaria de Estado de Cooperación Internacional de la formación liderada por Pedro Sánchez se mostró crítica con la figura del relator, lo que le costó la salida de la delegación española en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa.

Hoy por hoy, Rodríguez cree que ya no tiene sentido seguir manteniendo esta posición dentro del partido --antes mayoritaria, hoy minoritaria, admite-- cuando estas discrepancias "se entienden como críticas personales y cada vez existen más compañeros que reciben como una agresión al partido las opiniones discrepantes".