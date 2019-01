Sorpresa y dudas en la cúpula del PSOE ante la "arriesgada" elección de Pepu Hernández para la alcaldía de Madrid

Nadie en la Ejecutiva Federal cuestiona en público la elección de Hernández, pero en privado varios dirigentes consultados por Europa Press reconocen su malestar con este "dedazo" y tienen serias dudas de que el exentrenador de baloncesto sea el mejor candidato para disputar el voto progresista a la actual alcaldesa, Manuela Carmena.

Algunos interpretan que la apuesta de Sánchez por un rostro conocido totalmente alejado de la política devalúa la ya dañada imagen de los políticos profesionales, sobre todo de aquellos que llevan años trabajando en la sombra porque no tuvieron un padrino que les dejara asomar la cabeza.

Y cuando un militante como Manuel de la Rocha da el paso de presentarse a las primarias desde el convencimiento de que quiere ser alcalde de Madrid, Sánchez, que ganó precisamente las primarias de 2017 presentándose como el candidato contra el aparato, no sólo no apuesta por él sino que promueve una candidatura alternativa que ofrece a toda una serie de personalidades del PSOE que no aspiran a presentarse en Madrid.

UNA FEDERACIÓN SIN AUTONOMÍA

En el caso de la federación madrileña, la interferencia de Ferraz resulta aún más nociva dada la falta de autonomía del Partido Socialista de Madrid, cuyo líder, José Manuel Franco, fue informado de la decisión este mismo sábado por la noche, aunque llevaba varias semanas recibiendo mensajes desde el entorno de Sánchez vaticinando que había una opción que se estaba fraguando.

Entre los dirigentes consultados hay un lamento común, y tiene que ver con que la elección de Hernández evidencia --al menos en apariencia-- la falta de cuadros medios en la federación madrileña con los que poder hacer una apuesta de futuro.

En la dirección federal se cuenta con que desde Ferraz también se dirigirá el proceso de formación de las listas al Ayuntamiento y a la Asamblea, con limitada participación del Partido Socialista de Madrid y con la colocación previsible de afines a Sánchez, lo que agudizará el enfado entre la militancia madrileña.

Entre los dirigentes consultados hay disparidad de opiniones sobre el riesgo que corre Sánchez presentando a Hernández a unas primarias. Mientras hay quien expresa sus dudas y ve a De la Rocha con opciones de imponerse, otros creen que la apuesta de Ferraz no tendrá mayores problemas para alzarse con la victoria.

Dentro de la Ejecutiva Federal también hay quien apostaba desde hace tiempo por que el PSOE presentase en Madrid a un rostro lo suficientemente conocido para poder hacer sombra a Carmena e incluso que defendía la conveniencia de que no procediese del mundo de la política, hoy en día tan denostado por la ciudadanía.