Sortu exige a Marlaska "valentía política" y dice que tiene "menos excusas" para no excarcelar presos de ETA enfermos

Meñika, que ha participado en la marcha a pie que la iniciativa de apoyo a los presos de ETA, 'Kalera Kalera', ha realizado hasta la cárcel de Basauri (Bizkaia) en favor del acercamiento de los reclusos de ETA, se ha referido al protocolo aprobado por el ministro del Interior para facilitar la libertad de los presos enfermos "muy graves"

Cientos de personas se han sumado a la marcha, durante la cual, Meñika ha calificado de "positivas" las últimas declaraciones del ministro del Interior y el protocolo anunciado.

No obstante, ha exigido a Grande-Marlaska "que actúe con valentía política" porque, "a partir de ahora, con más razones y menos excusas" puede "avanzar positivamente" en la excarcelación de "las personas presas gravemente enfermas". "No vemos ningún tipo de razón para que ahora no se den esos casos, esas excarcelaciones", ha añadido.

La manifestación ha concluido ante el centro penitenciario, tras partir de la Plaza, con un llamamiento a acudir a la marcha que Bilbao acogerá el 12 de enero para reclamar el fin del "régimen de excepción al que se ven sujetos" los presos de ETA.