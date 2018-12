Sortu cree que la izquierda debe "respaldar la autodeterminación de los pueblos" para parar a la "ultraderecha"

En su cuenta personal de Twitter, Rodríguez se ha referido al resultados de las elecciones andaluzas celebradas este domingo y a la irrupción de Vox con 12 de escaños.

Según ha considerado el líder de la izquierda abertzale, "no se puede parar a la ultraderecha reproduciendo su discurso sobre la unidad de España".

Por ello, ha advertido de que "o la izquierda española asume de una vez por todas que el 'no pasarán' pasa por respaldar sin ambages la autodeterminación de los pueblos o no habrá 'no pasarán' que valga".