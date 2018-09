Stoltenberg dice que Macedonia tiene la oportunidad "histórica" de entrar en la OTAN

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, dijo hoy que Macedonia tiene una oportunidad "histórica" de convertirse en miembro de la Alianza, pero recalcó que solo podrá hacerlo si consigue el próximo día 30 el apoyo ciudadano en el referéndum sobre el nombre definitivo del país.

"La puerta de la OTAN está abierta, pero depende de sus ciudadanos cruzarla", dijo Stoltenberg en una conferencia de prensa conjunta en Skopje con el primer ministro, Zoran Zaev, durante su visita a la Antigua República Yugoslava de Macedonia (ARYM), a pocas semanas de la crucial consulta.

Stoltenberg recordó que para que ARYM pueda convertirse en miembro de la OTAN y de la Unión Europea, "debe aceptar el acuerdo sobre el nombre" sellado con Grecia.

"No hay un camino alternativo para entrar en la OTAN. Puede decir 'sí' al acuerdo y decir 'sí a la membresía o decir 'no' al acuerdo y 'no' a la membresía. Pido a los ciudadanos que acudan al referéndum", dijo.

El referéndum, que tiene carácter consultivo, plantea una pregunta que alude al acceso a ambos organismos, y, en cambio, no hace referencia al nombre definitivo del país, que pasará a llamarse República de Macedonia del Norte, en caso de ser ratificado el acuerdo con Grecia.

En concreto, la pregunta es: ¿Está a favor de unirse a la Unión Europea y la OTAN al aceptar el acuerdo entre la República de Macedonia y Grecia?"

En junio pasado, los ministros de Asuntos Exteriores de ARYM y Grecia, Nikola Dimitrov y Nikos Kotzias, respectivamente, firmaron el citado acuerdo a orillas del lago de Prespa, en la frontera de ambos países, un pacto calificado internacionalmente de "histórico", con el que se pretende poner fin a una disputa que se ha prolongado mas de un cuarto de siglo.

Tras la convocatoria del referéndum a finales de julio pasado se temía por una escasa participación, lo que hubiera invalidado la consulta, pues las reglas imponen un quórum mínimo del 50 % más.

Sin embargo, un último sondeo, realizado por los institutos MCMS y el Instituto para la Democracia, publicado este miércoles, apunta a una participación del 58 % y un claro resultado a favor del 'sí'.

En concreto, el 70 % apoya los términos plantados en la pregunta, mientras que el 14,8 % los rechaza.

"Estoy convencido de que el referéndum tendrá éxito y que se cumplirá el quórum. No tengo dudas al respecto", dijo hoy Zaev en la conferencia de prensa con Stoltenberg.

El presidente, Gjorge Ivanov, quien procede de las filas de la alianza conservadora VMRO-DPMNE y es uno de los principales adversarios del pacto, afirmó hoy que "la OTAN y la UE no deben convertirse en la coartada de un mal acuerdo".

Según informó la Presidencia, en su reunión con el secretario general de la OTAN, Ivanov subrayó, sin embargo, que el lugar de República de Macedonia se encuentra en la UE y la OTAN.

Ivanov se ha negado hasta ahora a firmar la ley para la ratificación de este acuerdo.

Stoltenberg se reunió también hoy con el líder de VMRO-DPMNE, Hristijan Mickoski, quien se reafirmó en su opinión de que el acuerdo es perjudicial para la identidad nacional macedonia.

VMRO-DPMNE anunció además que antes del 10 de septiembre decidirá si llama a boicotear la consulta popular.

Zaev ha anunciado desde un principio que si el referéndum no progresa, presentará su dimisión.