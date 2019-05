Sturgeon dice que Johnson sería "un desastre" como primer ministro británico

La ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon, ha afirmado que el extitular de Exteriores británico Boris Johnson sería "un desastre como primer ministro" y ha criticado su gestión como miembro del Gobierno.

En declaraciones a la BBC, Sturgeon calificó de "ridículo" el periodo entre 2016 y 2018, en que Johnson llevó las riendas de la diplomacia británica, y dijo que fue "la segunda cosa que más ha dañado la reputación internacional del Reino Unido después del 'brexit'".

"Creo que Boris Johnson sería un desastre como primer ministro, como fue un desastre como ministro de Exteriores", declaró.

El antiguo alcalde de Londres, que parte como favorito en la carrera para suceder a la primera ministra, Theresa May, al frente del Ejecutivo y del Partido Conservador, se medirá con otros diez candidatos, entre ellos los actuales titulares de Medio Ambiente, Michael Gove, Exteriores, Jeremy Hunt e Interior, Sajid Javid.

Preguntada por si la eventual llegada del controvertido político a la jefatura del Ejecutivo puede aumentar el apoyo a la independencia de Escocia, la dirigente escocesa respondió afirmativamente.

"Si Boris Johnson es primer ministro, entonces sí, creo que eso hará que muchas más personas en Escocia piensen que es hora de que seamos un país independiente, pero no es lo mismo. Yo no quería que sucediera el 'brexit y no quiero que ocurran cosas que dañen los intereses de Escocia y del Reino Unido en general", aseguró.

May dimitirá el próximo 7 de junio y está previsto que la persona que la sustituya asuma la jefatura del Gobierno y el liderazgo de los conservadores antes del receso veraniego, de modo que será la encargada de capitanear la salida del país de la Unión Europea fijada para el 31 de octubre.

El Gobierno escocés presentó ayer ante el Parlamento regional el proyecto de ley para celebrar un segundo referéndum de independencia del Reino Unido, un trámite para el que requiere el acuerdo del Ejecutivo británico, que por ahora mantiene su negativa.

Sturgeon ha señalado que su intención sería que la consulta se celebrase a finales del año que viene, antes de las próximos elecciones regionales previstas para mayo de 2021.