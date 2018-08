Sturgeon: las acusaciones de abuso sexual contra Salmond deben investigarse

La ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon, afirmó hoy que las acusaciones de acoso sexual que pesan sobre el exjefe del Gobierno regional, Alex Salmond, pueden ser "molestas" para el Partido Nacionalista Escocés (SNP), pero dijo que es necesario investigarlas de forma "justa".

Sturgeon hizo estas declaraciones en un comunicado difundido a través de Twitter, después de que se conociese que su Ejecutivo, tras llevar a cabo una investigación interna, ha denunciado ante la Policía los presuntos abusos sexuales de Salmond a dos de sus trabajadoras en 2013, cuando todavía era ministro principal.

"Mi relación con Alex Salmond obviamente hace de esta una situación extremadamente difícil de aceptar. También soy muy consciente de lo molesto que esto será para mi partido. Sin embargo, la prioridad principal debe ser garantizar un proceso justo y adecuado", señaló la líder independentista.

En un comunicado emitido hoy, Salmond negó haber ejercido ningún tipo de acoso y calificó las acusaciones como "abiertamente ridículas".

Informó además de que ha iniciado acciones legales para impugnar el procedimiento abierto contra él por el Gobierno, ya que, según sostuvo, se le ha impedido defenderse adecuadamente.

De acuerdo con el periódico Daily Record, las alegaciones, que han sido puestas a disposición de la Policía, se remontan a diciembre de 2013 por presuntas agresiones sexuales a dos miembros del personal del Ejecutivo que habrían ocurrido en Bute House, la residencia oficial del primer ministro en Edimburgo.

Un portavoz de la Policía de Escocia rehusó hacer ningún comentario por tratarse de una investigación en curso.

Sturgeon dijo conocer desde hace "algún tiempo" que había una investigación en marcha, aunque declaró no haber tenido "ningún papel en el proceso" y que el hecho de haberlo mencionado antes "habría comprometido la integridad del sistema interno".

"Alex Salmond ahora lleva la investigación del Gobierno escocés ante los tribunales. El Gobierno escocés refuta sus críticas al proceso y defenderá su posición vigorosamente", indicó.

Resaltó, no obstante, que "este enfoque" en cómo se ha llevado a cabo el procedimiento no debe desviar la atención "del hecho de que se hicieron unas quejas que no pudieron ser ignoradas o barridas debajo de la alfombra".

La jefa del Gobierno escocés sostuvo que los procedimientos para garantizar que las personas se sientan seguras para transmitir sus preocupaciones hay que aplicarlos "sin miedo o favor, independientemente de la identidad, antigüedad o lealtad política de la persona involucrada ".

Salmond fue ministro principal de Escocia desde 2007 hasta 2014, después de que en el referéndum de independencia del Reino Unido, el 55 % de los escoceses votase en contra de la separación.

Este resultado desencadenó su dimisión y que fuese sustituido por Sturgeon al frente del Gobierno y del SNP.