Suiza reclamó a España la extradición de Falciani para que cumpla la condena de cinco años por su filtración fiscal

Así consta en la comunicación, a la que ha tenido acceso Europa Press, grabada en la Unidad de Sirene, la base de datos con información policial europea. "La sentencia", dicen las autoridades suizas, "es firme desde el 02.05.2016 conforme a la legislación suiza, no hay necesidad de emitir una orden de detención contra esta persona al tener la sentencia el mismo rango/validez que una OEDE (Orden de Detención Europea)".

En mayo de 2013, la Audiencia Nacional aceptó la petición de la Fiscalía y rechazó la extradición a Suiza del informático, al entender que denunció "actividades sospechosas de ilegalidad e incluso constitutivas de infracciones penales que de ninguna manera son susceptibles de legítima protección".

Falciani había quedado en libertad provisional tras su primera detención en España, la practicada en Barcelona el 1 de julio de 2012. El país helvético le reclamó por haber sustraído presuntamente datos del HSBC, la conocida como 'lista Falciani', con los que habrían sido identificados 130.000 evasores fiscales.

Suiza explicaba en su comunicación interna remitida a la División de Cooperación Internacional con fecha de emisión de 19 de marzo de 2018 que la autoridad competente para la extradición de Falciani es la Oficina Federal de Justicia.

"En caso de detención, se les solicitará la correspondiente petición de extradición a través de los canales apropiados dentro del límite legalmente establecido en la legislación de extradición", señala el escrito policial en inglés y traducido al español.

Además de en España, en el documento consta que el formulario de extradición también se había remitido a Noruega, Islandia, Suiza y Liechtenstein. La calificación legal de los hechos imputados a Falciani es el de espionaje industrial, que fue por lo que el exinformático del HSBC fue condenado en 2015 en el país helvético.

LA AUDIENCIA NACIONAL CUESTIONÓ LA IMPUTACIÓN

En su anterior rechazo para proceder a la extradición de Falciani, la Audiencia Nacional reprochó a Suiza que "proteja, mediante la imputación concreta del delito de espionaje, un interés jurídico propio frente al de otros Estados, lo que dota al precepto de un innegable carácter político" que no podría servir de base a una petición de extradición.

Para los magistrados de la Sección Segunda el informático puso a disposición de varios Estados datos básicos para evitar la comisión de delitos y destacaron que, además, no actuó por "móviles económicos o espurios". Según los jueces, las autoridades suizas no cumplían en este caso el principio de doble incriminación, es decir, los delitos por los que le reclamaban en su día no están castigados por el Código Penal español.

Además del delito de espionaje industrial o financiero, en 2013 Suiza reclamó la extradición por revelación de secreto bancario, revelación de secreto comercial y apropiación de datos relativos a clientes del HSBC.

RELATO DE HECHOS DE LA COMUNICACIÓN POLICIAL

En el relato de hechos se detalla el pasado como analista del HSBC de Falciani, que fue detenido pasadas las seis de la tarde de este miércoles por agentes del Grupo de Localización de Fugitivos Internacionales de la Comisaría General de Policía Judicial cuando iba a participar en unas charlas sobre evasión fiscal en la Universidad Pontificia de Comillas en Madrid.

"Sobre el arrestado pesaba desde el 19 de marzo una Orden Internacional de Detención para su extradición dictada por las autoridades suizas para el cumplimiento de una sentencia en firme de cinco años de prisión", ha explicado en un breve comunicado la Policía Nacional, que añade que, "tras varias pesquisa los agentes habían averiguado que esta tarde iba a dar una conferencia en un centro universitario de la capital madrileña".

En dicho relato de hechos se menciona el viaje que Falciani realizó a Líbano del 2 al 9 de febrero de 2008 "con el fin de proponer los datos bancarios de clientes a varios establecimientos bancarios en Beirut". "Presentándose con una identidad falsa, con el nombre de Rubén Alchidiack", recoge la comunicación policial, "Falciani entregó a sus interlocutores una tarjeta de visita" en la que figuraba como jefe de ventas de una empresa ficticia.

"Falciani afirmó tener la lista completa de cinco grandes bancos con sede en Suiza; estar en medida de acceder al sistema de información y tener detalles sobre todos los clientes de HSBC Suiza: es decir 20.000 empresas, 107.181 personas y el historial de sus haberes desde hace varios años, así como su situación actual", señala la ficha policial consultada por Europa Press.