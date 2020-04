El Supremo deja a la Audiencia Nacional que valore si la Policía es colectivo de riesgo

El Tribunal Supremo ha declarado su falta de competencia para estudiar una demanda del Sindicato Unificado de Policía (SUP) en la que pedía que se declarase a los funcionarios policiales colectivo de riesgo, al entender que la competente sería en su caso la Audiencia Nacional.

En un auto, la Sala de lo Social del alto tribunal se dirige al SUP para que, si así lo estima, "formalice sus pretensiones" ante la Audiencia Nacional, que es a su juicio quien debe conocer la demanda que dirigió contra los Ministerios de Trabajo y Economía Social, y de Sanidad.

El SUP impugnó un documento elaborado por dichos ministerios sobre servicios de prevención de riesgos laborales, que, según el Supremo, no es ni un acto administrativo ni emana del Consejo de Ministros, por lo que no es competencia suya estudiarlo.

El citado sindicato impugnó un texto elaborado por Trabajo en colaboración con Sanidad el pasado 30 de marzo con el nombre "Procedimiento de actuación de los servicios de prevención de riesgo", con una serie de recomendaciones elaboradas con intervención de múltiples entes, públicos y privados, indica el auto.

En ese documento se clasificaban "los diferentes escenarios de riesgo en los que se pueden encontrar los trabajadores": exposición de riesgo (el más necesitado de protección), de bajo riesgo (intermedio) y "baja probabilidad de exposición" ("trabajadores que no tienen atención directa al público o, si la tienen, se produce a más de dos metros de distancia, o disponen de medidas de protección colectiva que evitan el contacto").

Es en este último apartado donde se situaban a los funcionarios policiales, mientras que el SUP solicitó al Supremo que los declarase como "colectivo de exposición de riesgo" o, subsidiariamente, de "de exposición de bajo riesgo".

Se trata, dice la Sala de "un documento sui géneris, en el que aparecen rasgos de diálogo social, de aportaciones técnicas y de experiencias comparadas" y "no hay acto formal alguno que podamos identificar como emanado del Consejo de Ministros, de una Comisión Delegada o del Ministro de Sanidad".

No obstante, el Supremo dice ser "consciente de la emergencia en que nos encontramos" y de "la labor decisiva" que realizan "especialmente" los funcionarios policiales.

"Tampoco desconoce que deben contar con todos los medios necesarios para que su actividad, valiosísima, se desarrolle preservando su propia integridad física y salud", zanja el auto.

Paralelamente a esta demanda, el SUP solicitó ante un juzgado de Madrid medidas de protección con carácter urgente, petición que fue desestimada por el magistrado en un duro auto en el que denunció la "inhumanidad de los corporativismos" en esta pandemia.