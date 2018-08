El Supremo colombiano rechaza la tercera petición de libertad de Jesús Santrich

La Corte Suprema de Justicia de Colombia rechazó un recurso de hábeas corpus presentado por el exlíder de las FARC Jesús Santrich, detenido con fines de extradición a EE.UU. por un presunto delito de narcotráfico, lo que se convierte en el tercer pedido de libertad denegado.

"La Corte Suprema de Justicia ratificó la improcedencia del hábeas corpus de Seuxis Paucias Hernández Solarte, desmovilizado de las FARC, conocido como 'Jesús Santrich' y detenido con fines de extradición", manifestó ese alto tribunal en un comunicado.

El magistrado de la Sala de Casación Laboral Rigoberto Echeverri Bueno confirmó que la Fiscalía General del país tiene la potestad de mantener detenido a Santrich mientras la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) define si "el detenido es beneficiario de la garantía de no extradición".

La JEP es el organismo de justicia transicional creado a partir del acuerdo de paz firmado en 2016 entre el Gobierno del expresidente Juan Manuel Santos y la entonces guerrilla de las FARC para juzgar los crímenes cometidos en el marco del conflicto armado.

Jesús Santrich, uno de los jefes de las FARC, ahora convertidas en partido político, fue detenido en Bogotá el pasado 9 de abril a pedido de la Justicia de Estados Unidos que lo acusa de narcotráfico después de la firma de la paz.

De igual forma, Echeverri afirmó que Santrich no tiene "fuero especial como congresista" y señaló que "no tiene sentido predicar un fuero constitucional" porque no es un privilegio individual sino una "garantía institucional" para lograr la independencia del Congreso.

Santrich iba a ocupar uno de los diez escaños a los que la FARC tiene derecho durante dos periodos legislativos en virtud de lo pactado en el acuerdo de paz, no obstante no asumió el cargo por encontrarse detenido.

Esta decisión se suma a las tomadas en una primera oportunidad por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá el pasado 15 de abril, tribunal que falló en el mismo sentido el 11 de agosto tras una nuevo recurso de hábeas corpus.