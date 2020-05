El Supremo ignora las nuevas pruebas contra la exalcaldesa de Jerez en Gürtel y archiva el caso por estar prescrito

El magistrado Antonio del Moral ha archivado definitivamente la causa en Gürtel contra la excaldesa de Jerez María José García Pelayo, cabeza de lista del Partido Popular por Cádiz en las últimas elecciones, al considerar que los hechos están prescritos. Del Moral adopta esta decisión a pesar de los "nuevos y relevantes elementos probatorios" que le presentó la Fiscalía el pasado noviembre, según recogía el escrito del Ministerio Público.

García Pelayo fue imputada en el marco de la pieza separada del caso Gürtel referente a tres contratos a las empresas de Gürtel para el stand de Jerez en la feria Fitur del año 2004. Por su condición de aforada, la instrucción se desarrolló en el Tribunal Supremo.

En abril de hace tres años, el magistrado Antonio del Moral sobreseyó la causa al considerar que no se había logrado acreditar que la exalcaldesa de Jerez supiera de la ilicitud de las adjudicaciones que había firmado. "No es exigible que el alcalde presidente de un ayuntamiento como el de la ciudad de Jerez contraste y coteje con cada expediente todas y cada una de las decisiones o acuerdos que firma", resolvió Del Moral. La Fiscalía decidió entonces no recurrir. Las dos personas jurídicas que pretendieron personarse como acusación popular y que podrían haber recurrido la decisión no alcanzaron a reunir la fianza impuesta para ello.

Entre el 3 de junio y el 19 de septiembre últimos, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional acogió el juicio de la pieza separada del caso Gürtel relativa al stand de Jerez de la Frontera en el Fitur de 2004, el cuarto que se celebra en la Audiencia Nacional por esta trama de corrupción en torno al Partido Popular. En la vista destacó la confesión de Isabel Jordán, administradora de varias empresas de Gürtel y que cumple condenas que suman más de 20 años de cárcel. La excolaboradora de Francisco Correa señaló a García Pelayo en la preparación del amaño.

Acusada también en la pieza de Fitur, Isabel Jordán se ratificó en un escrito presentado a la Audiencia Nacional dos meses antes en el que "se expone con detalle" el método de adjudicación de contratos a la red de Correa en Jerez, según afirmó la Fiscalía en su escrito. Según su confesión, García Pelayo no se limitó a firmar los contratos sino que participó en dos reuniones en las que se decidió beneficiar a la red de corrupción. Jordán logró que la Fiscalía rebajara su petición inicial de 7 años y 9 meses de cárcel a 1 año y 11 meses por su participación en esta pieza separada de Gürtel.

En su auto, el juez Del Moral asegura que las razones de la prescripción no han variado. Asegura que los actos supuestamente prevaricadores se debieron cometer después de octubre de 2004 y que los que presenta la Fiscalía simplemente son el cumplimiento administrativo de las decisiones tomadas con anterioridad a esa fecha. "Lo ilegal en ese momento hubiese sido incumplir esos acuerdos en ejecución de los cuales se producían otros ya como algo automático que ni exigía valoración autónoma (hubiese sido improcedente), ni gozaban de ámbito de discrecionalidad alguna más allá de comprobar que el pago se corresponda con el acuerdo", escribe el magistrado.