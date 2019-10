El Supremo ve falta de rigor institucional hablar de indulto antes de condenar

El Tribunal Supremo ha considera que el debate que hubo sobre la procedencia o no de un indulto a los acusados del procés antes de que se dictara sentencia refleja "una fata de rigor y responsabilidad institucional".

Así lo manifiesta el Alto Tribunal en la sentencia hecha pública este lunes que condena a penas de entre 9 y 13 años a los líderes del proceso soberanista de Cataluña.

"El debate sobre la procedencia de un indulto, cuando todavía ninguno de los acusados ha sido declarado culpable, es un elocuente ejemplo de falta de rigor y responsabilidad institucional", dice textualmente la sentencia.

No obstante, añade que "está fuera de dudas que no es incompatible creer en la inocencia de cualquiera de los acusados y, al propio tiempo, reivindicar el indulto para el caso en que esa inocencia no fuera judicialmente declarada".

Precisamente, la defensa de uno de los acusados, Jordi Cuixart, entendió se vulneró el derecho a la presunción de inocencia al considerar con manifestaciones públicas de responsables políticos que debatían sobre el indulto cuando todavía no se había pronunciado ninguna condena.