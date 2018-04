Supremo paquistaní afirma que no se vetó las críticas de Sharif en TVs

El Tribunal Supremo paquistaní afirma que la Justicia no ha prohibido a las televisiones emitir declaraciones del ex primer ministro Nawaz Sharif críticas con las cortes, sino que se ha ordenado de forma general que no se emitan discursos que ataquen al estamento judicial.

El fiscal general del Estado, Ashtar Ausaf Ali, indicó hoy a Efe que el Supremo explicó en una vista ayer que el Tribunal Superior de Lahore no prohibió un día antes la emisión de críticas de Sharif y su hija Maryam al poder judicial.

"El Tribunal Superior de Lahore ordenó a la Autoridad Reguladora de Medios de Pakistán (PEMRA) que aplique las leyes que prohíben emitir discursos contra el Estado, la Judicatura y el islam", afirmó Ausaf.

"Pero no se han prohibido los discursos de Sharif o de Maryam específicamente", subrayó el fiscal.

De igual forma, el presidente en funciones de PEMRA, Ashfaq Jumani, dijo a Efe que el tribunal de Lahore pidió a su organismo que aplique el artículo 19 de la Constitución, que defiende la libertad de expresión, pero establece "restricciones razonables" en los discursos contra el Estado y el islam.

El lunes, una fuente de PEMRA indicó a Efe que el Tribunal de Lahore había ordenado a su organismo que no emitiese los discursos de Sharif críticos con la Justicia durante un periodo de 15 días.

Ante las dudas que creó la decisión de la corte de Lahore, el presidente del Supremo, Mian Saqib Nisar, revisó ayer su veredicto y concluyó que no se han impuesto límites a la libertad de expresión.

Sharif fue inhabilitado por el Tribunal Supremo como primer ministro en julio de 2017 por no incluir en su declaración de ingresos un salario que ya no recibía de una empresa de un hijo, tras seis meses de investigaciones a raíz de los Papeles de Panamá.

El pasado viernes el máximo organismo judicial del país dictaminó que la inhabilitación del exgobernante es "permanente".

Además, el ex primer ministro, tres de sus hijos y un yerno afrontan tres investigaciones relacionadas con la propiedad de pisos en una exclusiva zona de Londres, la creación de las compañías Azizia Steel y Hill Metal, y una más por la empresa de inversiones Flagship y otras 15 compañías.

La familia Sharif, que ya se enfrentó a acusaciones de corrupción en el pasado, ha reconocido la posesión de esas empresas y las propiedades, pero ha rechazado cualquier tipo de ilegalidad.