Susana Díaz arremete contra Cosidó y le acusa de "debilitar" a la Justicia

La presidenta andaluza, Susana Díaz, ha tildado hoy de "lamentable" y de "disparate" el mensaje de Whatsapp sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) del portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, al que ha exigido que dimita por "debilitar" a la Justicia y la democracia.

La dirigente socialista se ha referido así al mensaje que Cosidó a los senadores del PP en el que apuntaba que el acuerdo con el Gobierno sobre el CGPJ permitiría controlar "desde detrás" el Tribunal Supremo.

"Es una falta de respeto del legislativo al judicial, debilita a la democracia, al Estado de derecho y a la Justicia. Es lamentable y un disparate y tiene (por Cosidó) que asumir su responsabilidad", ha reclamado.

Díaz ha declarado en rueda de prensa que le parece "muy grave" que el dirigente popular "se vanaglorie de influir" en el máximo órgano de la Justicia, en referencia al Supremo, del que ha precisado que tiene que ser "autónomo".

Sobre la renuncia de Manuel Marchena a la posibilidad de ser presidente del CGPJ y del Supremo , la presidenta andaluza ha aseverado: "No sé como proponen (por el PP) a una persona y no le preguntan antes. Es que todavía no doy crédito que propongan a alguien y que no le hayan preguntado primero si quiere, es algo insólito".