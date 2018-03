Susana Díaz cree que España no se merecía el debate de ayer en el Congreso

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha declarado hoy que "España no se merecía el debate de ayer" en el Congreso de los Diputados sobre la prisión permanente revisable, cuando hacía horas que se había enterrado "al pequeño Gabriel".

Díaz, a preguntas de los periodistas en Jaén donde ha visitado la quinta edición de la Feria de los Pueblos, ha dicho que "todavía estoy conmocionada y horrorizada e impactada de lo que he vivido, de lo que he visto estos días, ha sido muy duro y yo creo que España no se merecía el debate de ayer".

En este sentido, ha insistido en que los ciudadanos no se merecían ese debate, "después de que hacía horas que habíamos enterrado al pequeño Gabriel".

"Les tengo que reconocer que yo sigo todavía conmocionada, horrorizada, ha sido de las cosas más duras y difíciles que he vivido en todos esos años y yo creo que este país no se merecía el debate que presenciamos ayer y que esto se debatiese de esta manera", ha subrayado.