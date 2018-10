Susana Díaz a pide Podemos que deje "demagogia y oportunismo" con Navantia

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha reclamado hoy a Podemos que abandone la "demagogia y el oportunismo" en relación a los contratos de Navantia con Arabia Saudí para la venta de cinco corbetas.

"Lo que pediría es que algunos abandonaran la demagogia y el oportunismo porque todavía no he escuchado hablar al alcalde de Cádiz, todavía no lo he escuchado hablar. Y decirle a Pablo Iglesias que hay 6.000 familias allí que se están jugando todo", ha dicho en declaraciones a los medios durante una visita a la comunidad de regantes Cuatro Vegas en Viator (Almería).

"El compromiso del presidente del Gobierno lo ha manifestado con mucha claridad esta mañana en la sesión que ha habido en las Cortes, ha dicho con claridad que estamos comprometidos con el mantenimiento del empleo", ha incidido.

Díaz ha defendido que estos 6.000 trabajadores en la Bahía de Cádiz "tienen todo el derecho a seguir trabajando y a sacar adelante dignamente a sus familias, cosa que no es incompatible con la defensa de los derechos humanos".

"Como el Gobierno de España, el de Andalucía y todos los que estamos al frente de esta reivindicación la llevamos también a gala", ha añadido.

Se ha referido así a la "incertidumbre e inseguridad" con la que viven estas personas a las que se le pone "en cuestión el derecho que tienen a trabajar y a seguir manteniendo unos astilleros que, por cierto, están en permanente evolución".

"Estamos en un diseño de astilleros de futuro 4.0 que nos va a permitir seguir siendo competitivos y al mismo tiempo estar a la vanguardia de los astilleros dentro y fuera de nuestras fronteras", ha sostenido.

Así, ha subrayado la "enorme transferencia de conocimientos" por parte de la universidad y por parte de la Junta para formar a estos trabajadores y adaptarlos a un nuevo mercado laboral, para seguir diversificando.

"No se puede poner en peligro el mantenimiento de la principal industria que tiene la Bahía, la principal fuente de riqueza y de empleo y la dignidad de sus trabajadores de poder seguir trabajando y sacar a sus familias adelante", ha precisado.

Por otro lado, se ha referido a la reunión que mantendrá con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, afirmando que "habrá iniciativas que afectan directamente a Andalucía".

"El plan de empleo ya es un compromiso firme del presidente del Gobierno que se incorporará a los presupuestos generales del Estado y que viene a responder a una demanda que ha tenido el Gobierno de Andalucía durante los últimos años por una realidad", ha asegurado.

De esta forma, ha expuesto que si Andalucía tiene "una tasa de desempleo mayor que la media, igual que la media de España la tiene mayor que Europa, es normal que exijamos las herramientas e instrumentos para ayudar a la generación de empleo".

"Sobre todo cuando hemos hecho las cosas bien, cuando la propia Comisión Europea reconoce que aquí se ha creado el triple de empleo que en toda la Eurozona. Cuando uno llega con los deberes hechos, tiene todo el derecho de exigir lo que nos corresponde, el apoyo y el reconocimiento para dar salida laboral a miles de andaluces que aún hoy lo están demandando", concluye.