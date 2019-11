Susana Díaz sobre si hay fin de ciclo en PSOE-A: "El fin de ciclo ya fue"

La líder del PSOE de Andalucía, Susana Díaz, ha asegurado este jueves que la sentencia de los ERE no supone en su partido un fin de ciclo porque ese "fin de ciclo ya fue" y se produjo cuando José Antonio Griñán dejó la presidencia de la Junta en 2013 y posteriormente sus cargos en el partido.

Ese paso que dio Griñán propició la llegada a la Presidencia de la Junta de Díaz, quien ha subrayado que entonces, al llegar a esos cargos, "no quedó nadie" de los que han sido condenados por la sentencia conocida este martes pasado.

La primera intervención pública de Díaz tras conocerse esa sentencia ha sido en La Sexta, donde ha recordado que durante su etapa como presidenta andaluza "ningún consejero ha sido imputado por nada".

Ha enmarcado las peticiones para que se aparte del PSOE de Andalucía "la derecha" y "quienes no logran ganar las elecciones" y así ha recordado que incluso con el juicio de los ERE abierto los socialistas han vencido en todos los procesos electorales.

Según ha señalado, "la gente" ha sabido distinguir que "lo que ha pasado duele" y que ella ha hecho cuanto ha estado en su mano para que "no vuelva a pasar" lo que las sentencias de los ERE han puesto de manifiesto.

Díaz ha reconocido que las condenas a los expresidentes José Antonio Griñán y Manuel Chaves han sido su momento más doloroso en "lo humano" y ha pedido disculpas por lo que el caso ha supuesto.

"No sólo he pedido perdón, sino que me he esforzado muchísimo en poner controles" pare evitar casos similares, ha asegurado.

Además de "perdón", la líder de los socialistas andaluces ha reiterado en varias ocasiones la palabra "humildad", pues es la actitud que adoptó cuando fue presidenta de la Junta y la que mantiene ahora cuando se ha desplazado a la oposición.

En el futuro, esa humildad la combinará con sus ganas por ser de nuevo candidata a la Presidencia de Andalucía cuando se abra el proceso interno para ello. "Yo quiero serlo, lo dije desde el minuto uno", ha apostillado, al tiempo que se ha mostrado muy consciente de los "tirones" que le darán para apearla.

La "última palabra" la tendrán los militantes, ha reconocido, y no se ha opuesto a que haya otro candidato o candidata. Preguntada por la actual ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha afirmado, tras recordar que fue consejera en sus gobiernos, que es "una mujer válida que tiene mucho que aportar siempre".

También ha comentado su relación con Pedro Sánchez. Ha dicho que desde el martes, el día de la sentencia, han hablado "muchas veces" y que en todo momento le ha trasladado su apoyo, tanto a ella como a los socialistas andaluces. Ha tildado de "irracional" que se pretenda enfrentarles.

De nuevo sobre el contenido de las sentencias de los ERE, ha subrayado que ella, cuando desembarcó en la Junta en 2012 (fue presidenta un año más tarde), tenía "la lección bien aprendida" y se convenció de que "no bastaba con ser ejemplar", sino que además debía "poner los controles para que no volviera a pasar".

Lo que duele a los socialistas, ha proseguido, no es que el caso de los ERE afecte al partido, sino que se haya producido con un Gobierno socialista. "La sentencia de 1.800 folios no alude nunca al PSOE como organización política; son personas de un Gobierno del PSOE", ha explicado.

Ha recalcado que ni Griñán ni Chaves se han llevado un euro y ha dicho que es mentira que la Junta se hubiera retirado de la causa, por lo que ha pedido al presidente andaluz, Juanma Moreno, que sea riguroso.