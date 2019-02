Susana Díaz dice sobre los presupuestos andaluces que "si no están, es porque no quieren que se vean"

En declaraciones a los periodistas tras un encuentro con militantes socialistas en Almáchar (Málaga), Díaz ha dicho respecto a los presupuestos andaluces que "hay seis meses y un trabajo que se ha dejado hecho". "No se puede perder medio año, cuando se han visto las cifras del empleo de 2018 y ya reconocen PP, Ciudadanos y Vox que ha sido un buen año para Andalucía", ha apuntado.

"Andalucía no puede estar medio año parada a lo que yo me temo que alguno pueden estar pensando, no sacar los presupuestos antes de las elecciones municipales por si lo que quieren hacer les puede perjudicar", ha manifestado la expresidenta andaluza, apuntando que eso "no sería ni serio ni bueno con Andalucía".

Por eso, ha pedido a la Junta que "no impida que se siga avanzando", para lo que ha considerado que "hace falta unos presupuestos, porque hay que comprar unos libros de texto que toca renovarlos este año, hay que pagar las bonificaciones a las matrículas universitarias, incluyendo la UNED, pagar la subida a los funcionarios, la dependencia, etcétera".

"Todas esas cosas necesitan un presupuesto y seguir creando empleo y no hay otra prioridad, ahora les toca gobernar", ha incidido la socialista, quien ha dicho saber "que gobernar es más difícil que hacer oposición, pero esa es su responsabilidad". Ha añadido que una vez se pongan los presupuestos sobre la mesa "todos los partidos hablaremos".

"Creo que lo que tienen que hacer es ponerse a trabajar, a gobernar", ha manifestado Díaz, apuntando que lo primero que pide para que eso pueda ocurrir es que "nombren al gobierno entero y se pongan sobre la mesa los presupuestos para este año".

Ha insistido en que los socialistas andaluces harán "una oposición útil, constructiva y firme, siempre con un sí permanente en lo que sea bueno para Andalucía".

"Cuando lo que nos pongan sobre la mesa sean cosas buenas para los andaluces, ahí vamos a estar los socialistas ayudando y arrimando el hombro; cuando lo que se ponga sean recortes, retroceso, invadir nuestras competencias, poner en cuestión el bienestar de los andaluces, pues haremos una oposición firme", ha señalado.

"Espero que cuanto antes se pongan a gobernar que es para lo que han firmado un acuerdo entre los tres partidos y si eso es lo que han decidido legítimamente lo pueden hacer. Nosotros como partido que ganó las elecciones, aunque no haya podido formar gobierno, vamos a hacer una oposición útil, constructiva y firme", ha reiterado Díaz.