Susana Malcorra: "Hay que dar la batalla al poder hegemónico masculino"

Parte de los problemas del mudo actual se deben a la escasa representación y participación de las mujeres en las tomas de decisiones, según la excanciller argentina Susana Malcorra, quien considera, además, que "hay que dar la batalla" al poder hegemónico masculino.

"En un mundo de complejidad tan grande como la que tenemos, con un futuro tan incierto, con tantos cambios, con tecnología, con inteligencia artificial, una cosa tan multidimensional, el no tener la suficiente representación de mujeres en la toma de decisiones las empobrece, porque la mujer tiene otra perspectiva", asegura Malcorra en una entrevista con Efe en Madrid.

La excanciller argentina, que hoy participó en un conversatorio en la Casa de América junto al exministro español Javier Solana sobre las repercusiones para América Latina y Europa del gobierno de Donald Trump y la crisis del Occidente, vinculó el surgimiento de nuevos partidos con políticas conservadoras que se retroatraen a épocas pasadas con los avances de las mujeres en los últimos años.

"Una cosa y la otra están muy vinculadas. Algunas de estas reacciones tienen que ver con que el avance en derechos ha puesto en tela de juicio el valor y el poder instituidos. La mujer tiene que hacerse escuchar y participar y no tiene que hacerlo de manera adversaria, porque no consiste en reemplazar a los hombres, es que ambos tenemos que construir un mundo y un futuro juntos", dijo.

Y eso- añadió- se tiene que hacer "desde esa perspectiva y obviamente hay quienes pierden en eso o creen que pierden. Yo creo que la sociedad gana, pero aquellos que tienen una visión hegemónica masculina del poder siempre pierden espacio. Aún así, hay que dar esa batalla"

Malcorra considera que el hecho de que las mujeres y los hombres sean distintos - algo que cree "profundamente"- es "precisamente lo que hace que sea tan importante la participación de ambos".

"Creo que hay que lograr que la mujer ocupe no solamente el 50% de las fuerzas de trabajo, si no a nivel de todo el escalón de la toma de decisiones hasta el más alto", indicó.

"Mientras eso no ocurra tenemos una situación que es no solamente inmerecida, si no que descalifica la calidad de lo que podemos obtener como resultados. Yo soy una profunda creyente de eso, y trabajo fuertemente para ello, para que se entienda el significado, el impacto económico, social y político de la diversidad, y la primera diversidad es la diversidad de género", remarcó.

Sobre el auge que está experimentado la ultraderecha y el sentimiento nacionalista en muchos países, Malcorra lo achachó a "múltiples factores".

"Los ciudadanos en términos se han distanciado de los liderazgos políticos y los partidos tradicionales. El ciudadano de a pie siente que no ha tenido suficientes respuestas a sus necesidades en los últimos tiempos, y el punto de corte lo dio la crisis de 2008, durante la que los países se vieron obligados a buscar un plan de acción y actuaron muy rápidamente, pero solo con ciertos sectores de poder, sin resolver los problemas de ellos", explicó.

Eso generó, a juicio de la excanciller argentina, un rechazo a los poderes políticos tradicionales en muchas partes del mudo.

"También con la aparición de los medios sociales se produjo una desintermediación de la política, porque al ciudadano le llega la información por canales que antes estaban mucho más concentrados en los partidos políticos tradicionales", señaló.

"Y eso también hace -prosiguió- que a través de esos canales lleguen muchas promesas de un mundo mejor, que no siempre tienen sustento, pero que ante las carencias de respuestas muchas veces uno abraza la posibilidad de un canto de sirenas".

La promesa de volver al pasado, "del que el ser humano es tendente a pensar que siempre fue mejor", explicó Malcorra, y ya que "la visión hacia adelante es pesimista", ese mensaje, mucho más conservador, llega a calar en el ciudadano.

Con el peligro, añade, de "poder perder los derechos ganados hasta ahora", como la visibilización de las minorías, de las diversidades, algo muy positivo en una sociedad, aunque "tenemos que reconocer que esto ha hecho que se ponga el foco en cuestiones que antes no se ponían y como hay muchos ciudadanos sienten que sus cuestiones no tienen solución les atrae les atrae la idea de volver a algo que sea blanco o negro".

"Hay ciertas cuestiones que están reverdeciendo y que son muy peligrosas", alertó.

Y para contrarrestrarlo, hay que olvidar la "política de marketing" y "respetar al ciudadano y decirle las cosas como son. Hablarle, inspirarlo y tratarle con seriedad y respeto, reconociendo que muchas veces no tenemos todas las respuestas, pero hay que construirlas juntos".

"Los partidos tienen que replantearse su carta de presentación. El yo soy quien te digo y quien te cuenta no tiene el mismo valor de antes", concluyó.