Suspenden un registro en la Fiscalía peruana ante sospechas de manipulación

El fiscal peruano José Domingo Pérez suspendió hoy el allanamiento de oficinas en la Fiscalía de la Nación ante la sospecha de manipulación de los ambientes que había ordenado aislar para ser registrados, como parte de las investigaciones contra la líder opositora Keiko Fujimori.

Pérez empezó el registro de las oficinas del asesor del fiscal de la Nación, Pedro Chávarry; Juan Manuel Duarte, el pasado viernes y las debía continuar hoy en búsqueda de información que pueda vincular a Chávarry o sus allegados con la excandidata presidencial.

En el primer registro Pérez encontró "un informe técnico jurídico referido al caso (...) de Keiko Fujimori por el delito de Lavado de Activos, en el cual se hace referencia al acuerdo de colaboración eficaz" con la empresa brasileña Odebrecht, según detalló a la prensa.

Además, en la oficina de otro asesor de Chávarry, Max Aranda, halló un informe con "un clarísimo cuestionamiento al proceso de colaboración eficaz con la empresa Odebrecht", que el equipo especial Lava Jato, coordinado por el fiscal Rafael Vela, viene desarrollando para encontrar a los responsables de los millonarios sobornos que la constructora brasileña entregó a políticos peruanos entre 2005 y 2014.

Durante la jornada de hoy, Pérez informó que no podrá continuar con el registro hasta descartar que se hayan manipulado los precintos que se habían dejado la madrugada del sábado en las oficinas allanadas.

A raíz de esos registros, Duarte renunció hoy a su cargo de asesor de confianza en la función de coordinador parlamentario del fiscal de la Nación.

Duarte explicó que su decisión "la venía analizando hace un tiempo, antes del allanamiento". Pero "como se ha llegado a un ambiente laboral insostenible, que afectaba mi tranquilidad y la de mi familia, di un paso al costado".

Asimismo, rechazó la hipótesis de que haya tenido la función de nexo entre el partido fujimorista Fuerza Popular y Chávarry.

"Jamás he recibido algún documento de ese partido, ni tampoco sostuve reuniones con sus congresistas, lo que sí hice fue reunirme con los secretarios técnicos de las comisiones. Con toda seguridad no existe ni encontrarán un documento relacionado a Keiko Fujimori; no porque sea cuidadoso con el acervo documental, sino porque no tuve vinculación con ella", aseveró Duarte.

El fiscal general Chávarry es cuestionado por sus vínculos con una amplia red de corrupción judicial descubierta en el seno de la judicatura que traficaba influencias y favores, y que entre otros habría favorecido los intereses de Fujimori.

Estas sospechas se agravaron el 31 de diciembre pasado cuando decidió separar del Ministerio Público a los dos principales investigadores del caso Odebrecht en Perú, Rafael Vela y José Domingo Pérez, a escasas semanas de que se firmara un acuerdo de colaboración con la empresa brasileña.

El fiscal general dio marcha atrás y repuso a los fiscales, después de que renunciaron sus anunciados reemplazos y ante un proyecto de ley presentado por el Gobierno para declarar en emergencia la Fiscalía.

Odebrecht ha reconocido haber pagado millonarios sobornos y donaciones de dinero a los principales líderes políticos para financiar sus campañas electorales, a cambio de obtener las licitaciones de grandes obras de infraestructura en el país.