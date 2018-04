Suspendido el Pleno de la Asamblea de mañana tras la dimisión de Cifuentes y la negativa del PP y Cs a celebrarlo

El Pleno de este jueves en la Asamblea de Madrid ha quedado suspendido por la Junta de Portavoces, reunida hoy de forma extraordinaria, por la negativa de PP y Ciudadanos a celebrarlo tras la dimisión de la ya expresidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes.

En el seno de este órgano parlamentario, Podemos y PSOE se han manifestado a favor de mantener la sesión como estaba prevista este jueves pero Cs y PP se han mostrado favorable a suspenderlo, algo que se ha acordado al sumar las dos formaciones la mayoría en la Asamblea de Madrid.

Según han informado fuentes parlamentarias, PP y Ciudadanos no quieren que se celebre este pleno para que "no se convierta en un circo". La Junta de Portavoces ha durado hora y media, al tener que reunirse dos veces para pasar por una Mesa extraordinaria la petición de anular el Pleno.

Tras la Junta, en rueda de prensa, el portavoz adjunto de Ciudadanos, César Zafra, ha señalado que la presidenta de la Asamblea, Paloma Adrados, les ha pedido a todos los portavoces que si podían desconvocar el Pleno de este jueves, a lo que la formación naranja "ha votado a favor" porque "un gobierno en funciones no puede dar las explicaciones de un Gobierno ya formado" que se va a tener que "formar en breve" y para "evitar otro día más de bochorno en la Comunidad de Madrid".

"Mañana con un Pleno sin una presidenta, íbamos a tener sólo titulares negativos y una imagen que del Parlamento madrileño que está lejos de lo que debe de ser. Por eso todos los esfuerzos por parte de todos los grupos políticos tienen que ir en buscar un presidente interino para gobernar la comunidad de Madrid. Esperamos que la situación llegue cuanto antes y Podamos reanudar el trabajo de forma acorde a como se merecen todos los madrileños", ha sostenido Zafra.

Asimismo, el portavoz adjunto de Ciudadanos ha indicado que espera que no se tengan que suspender más plenos y que sea "lo antes posible" que la presidenta de la Cámara regional encuentre a un sustituto y esa es la razón por la que entienden que el Pleno de mañana "no se puede celebrar en unas condiciones de normalidad", que "no se lleva dando en la Comunidad de Madrid en este último mes".

"Ya que la semana que viene no hay Pleno, espero que todos los esfuerzos se redoblen en encontrar a un presidente de Gobierno de la Comunidad de Madrid que permita tener un parlamento madrileño acorde a lo que piden los ciudadanos y a lo que piden sus necesidades", ha incidido.

"SE PUEDEN ANULAR MÁS PLENOS SI NO HAY SUSTITUTO"

En la misma línea, el portavoz del PP, Enrique Ossorio ha determinado que la "prioridad" es que "haya candidato y un Gobierno con la confianza de la Cámara". El Pleno convocado para mañana tenía un orden del día "enfocado a un Gobierno que tenía la confianza de la Asamblea", pero tras la dimisión de Cifuentes "hay un Gobierno en funciones, por lo que el Pleno estaba enfocado a un Gobierno que ha desaparecido".

A su juicio, las PNL o iniciativas que se hubieran sustanciado mañana no podían instar al Gobierno porque "hay un Gobierno en funciones". "No tenía ningún sentido, tenemos el precedente de la sexta legislatura y hubo un Gobierno en funciones desde junio a finales de noviembre y no hubo control al Gobierno. No tiene que rendir cuentas a la Asamblea porque es un Gobierno en funciones", ha reiterado.

Asimismo, el portavoz de PP en la Cámara regional ha asegurado que confían en que será en "muy poco tiempo y cuanto antes" cuando se tenga a un presidente sustituto, al tiempo que no ha descartado que se puedan anular más Plenos si no hay sustituto.

PODEMOS INTERPONDRÁ DEMANDA EN LOS TRIBUNALES

Por su parte, la portavoz de Podemos, Lorena Ruiz-Huerta, ha señalado que en su grupo, durante la reunión de la Junta de Portavoces extraordinaria, han solicitado a Adrados "argumentación jurídica para explicar los motivos de la suspensión del Pleno, algo que ven como "una injerencia en el poder legislativo".

Además, Ruiz-Huerta ha defendido que la formación morada iba a presentar mañana unas Proposiciones No de Ley (PNL) que "nada tienen que ver con el poder Ejecutivo ni con el Gobierno en funciones".

"Para nuestra sorpresa en la votación, una mayoría simple de Ciudadanos y el PP han votado a favor de suspender el Pleno de mañana. Es preocupante cuando en anteriores ocasiones hemos querido modificar el punto del orden del día y se nos ha dicho que había requisitos más duros, como que fuera necesaria la unanimidad", ha criticado la portavoz de Podemos.

A juicio de Ruiz-Huerta, este es un ejemplo más "de lo que es el poner las instituciones al servicio de un partido, cuando no les viene bien que no esté aquí la atención mediática y deciden suspender este Pleno sin fundamentación jurídica".

"Desde nuestro punto de vista es una decisión no fundamentada en derecho, por lo que hemos advertido de que estudiaremos la posibilidad de interponer el recurso o demanda a los tribunales de justicia. Porque es una clara injerencia del poder ejecutivo y de un partido que domina las instituciones en beneficio de sus propios intereses", ha aseverado.

El portavoz socialista, Ángel Gabilondo, también ha entendido que mañana se daban las condiciones "adecuadas" de celebrarse un Pleno "con un presidente en funciones (Ángel Garrido)". Y, en caso de suprimirse algunas iniciativas o el Pleno completo debería ser "por unanimidad".

"En esa votación Ciudadanos y el PP votan juntos y votan para que se suspenda el Pleno mientras Podemos y PSOE votamos para que haya pleno. De ahí la presidenta deduce que se suspenda el Pleno y no nos parece bien. No nos parece bien, en un momento tan serio en el que hay que poner la prioridad a la atención de los ciudadanos", ha lamentado.

No obstante, Gabilondo ha asegurado que se reunirá su grupo parlamentario a pesar de que no haya Pleno, porque van a trabajar en cuál será la propuesta de los socialistas para presentar un candidato a la Presidencia de la Comunidad de Madrid y los pasos que pueden dar "en un acto de sesión de investidura". Al ser preguntado sobre si al igual que Podemos, llevarían este hecho a los tribunales han sostenido que no lo han pensado y no están en el momento de tomar esa decisión.