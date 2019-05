El recurso al TC de Iceta alega vulneración de derechos y pide medidas cautelares

El recurso de amparo al Tribunal Constitucional (TC) que ha presentado el PSC contra el veto del Parlament a designar a Miquel Iceta senador autonómico alega que se ha vulnerado el artículo 23.2 de la Constitución española y pide a los magistrados que tomen medidas cautelares.

El artículo 23.2 de la Carta Magna recoge que todos los ciudadanos "tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes", y el PSC considera que no se ha respetado.

En el mismo recurso, los socialistas catalanes recuerdan que la sesión constitutiva del Senado está prevista para el próximo martes 21 de mayo, por lo que pide al Tribunal que no solo impugne lo sucedido en el Parlament, sino que tome "medidas cautelares".

Esgrime que el veto a que sea senador --inédito en 40 años de democracia-- evita que el PSC tenga uno de los representantes que le correspondería en la sesión constitutiva del Senado, por lo que estima que se debe procederse con "urgencia excepcional" para que no se produzca un daño irreparable en sus derechos.

En una comparecencia en el Parlament, el líder del PSC no ha aclarado si entre las medidas cautelares debería estar la de posponer la constitución del Senado hasta que se resuelva el recurso, lo que le permitiría seguir optando a la Presidencia de la Cámara territorial.

"No diré en una rueda de prensa lo que no hemos recogido en nuestro recurso de amparo", ha resumido Iceta, que ha asegurado que el PSC no propondrá ningún eventual nombre alternativo al suyo hasta que el tribunal resuelva.

MECANISMO DE VOTACIÓN

En el recurso de amparo, el PSC no pone el foco tanto en que el Parlament haya rechazado la designación de Iceta, sino en el mecanismo de votación que se ha utilizado para decidir si tenía que ser o no senador.

El PSC considera que debería haber sido un mecanismo de votación con papeletas, lo que hubiera impedido vetar la designación de Iceta como senador, ya que es un formato de votación que impide a los diputados emitir votos negativos.

Así, los socialistas catalanes impugnan la decisión de la Mesa del Parlament de que el sistema de votación elegido haya sido el de votación electrónica y secreta, que sí permite emitir votos negativos: se puede elegir entre el 'sí', el 'no' y la abstención.

"Al optar por el sistema de votación electrónica y secreta se opta por un sistema de votación que permite el voto contrario a la propuesta formulada por el único grupo parlamentario legitimado para hacerla", resume el recurso.

Así, el PSC reivindica que le corresponde solo a él decidir quién debe ser el senador y que no pueden existir "perturbaciones ilegítimas" que veten el nombre elegido, por lo que concluye que el sistema de votación debería haber facilitado la elección de Iceta y no su veto.

Por lo tanto, los socialistas esgrimen que la votación mediante papeletas no es tan solo el método de votación más adecuado a la naturaleza del acto parlamentario que debe sustanciarse, sino el que impide que se impongan "de manera arbitraria fórmulas de bloqueo".