El TEDH rechaza una demanda a España sobre la revalorización de la pensión

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) rechazó hoy la demanda presentada por un jubilado español que se quejó de que su pensión perdió un 1 % de poder adquisitivo en 2013 en plena crisis al subir menos que la inflación.

Fortunato Padilla Navarro, vecino de Barcelona nacido en 1939, alegó ante el TEDH que su pensión ese año sólo se incrementó en un 1,9 %, respecto a los 789,82 euros que tenía hasta entonces, mientras que los precios habían subido un 2,9 % durante el año previo.

En su demanda, formalizada en 2016, invocó el artículo 1 del Protocolo número 1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos sobre el derecho a la propiedad.

Sin embargo, la Sala Segunda del Tribunal de Estrasburgo no la acepta porque entiende que "no hay razón para negar que se haya mantenido un equilibrio justo entre los intereses en juego y no parece que el demandante tuvo que soportar una carga individual y excesiva".

La clave del caso es la "proporcionalidad de la injerencia" para los jueces europeos, que dicen que "no hay evidencia de arbitrariedad o discriminación alguna" en la actuación de la Seguridad Social, que incrementó la pensión en una proporción inferior a la de la inflación.

"No corresponde a este tribunal decidir si las medidas aplicadas representaban la mejor solución para lidiar con el problema o si las autoridades deberían haber ejercido su criterio de otra manera", explican en su decisión.

El tribunal estimó que el demandante no ha argumentado que el limitado aumento de su pensión pusiera realmente en peligro sus únicos medios de subsistencia o que "corrió el riesgo de no tener suficientes medios para vivir".

En su demanda, Padilla Navarro insistió en que la reducción de su poder adquisitivo tendría que haberse considerado "sustancial dado el precio de los productos básicos, como la electricidad y el gas".

También que el Gobierno debería haber optado por otras medidas "menos costosas para los jubilados" y no por limitar la revalorización de las pensiones.