El TS será quien resuelva sobre la retirada de la acreditación de un periodista de OK para acceder al Congreso

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo será la que finalmente resuelva sobre el recurso presentado por el redactor de OKDiario Segundo Sanz contra la retirada por un año de su acreditación para acceder al Congreso de los Diputados, que le fue impuesta tras descubrirse que había tomado fotografías en los despachos de los dirigentes de Unidas Podemos Pablo Iglesias e Irene Montero sin su autorización. El alto tribunal mantiene la suspensión de la sanción.

La decisión se ha hecho pública este lunes apenas hora y media después de que concluyera la vista pública sobre este asunto, en la que el fiscal defendió que el litigio fuera resuelto por el Tribunal Constitucional. Lo justificó en el "exceso" que a su juicio supone incardinar una sanción de este tipo en un acto administrativo.

La posición de la Fiscalía ha sido diametralmente opuesta a las mantenidas en la misma vista por la defensa del periodista y por la letrada del Congreso de los Diputados, que consideran que es la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo la que debe resolver, dada la naturaleza administrativa de la decisión. Entienden que el Tribunal Constitucional estaría concernido si se tratara de controlar la adecuación a la Constitución de una decisión parlamentaria de la Cámara Baja, lo que no es el caso.

El pasado 18 de julio, y a instancias del diario digital, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo aceptó dejar en suspenso la sanción impuesta al periodista por el Congreso de los Diputados, una medida cautelar cuya vigencia también ha sido analizada en la vista celebrada este lunes.

Sobre la medida cautelar, y en tanto en cuanto no haya decisión sobre si la competencia corresponde al Supremo o al Constitucional, el representante del Ministerio Público considera que debe mantenerse, es decir, dejar en suspenso la sanción impuesta al periodista, que es lo que finalmente se ha acordado.

MANTENIMIENTO DE LA PROHIBICIÓN DE ENTRADA

En este punto es en el que discrepan, como era de esperar, el abogado del periodista con la letrada de la Cámara, que pide que se levante la suspensión para que la prohibición al periodista continúe en vigor.

El abogado de Sanz, Alvaro Carrión, ha defendido que no cabía siquiera la sanción porque ésta se impuso por difundir las fotografías, un aspecto que excede lo que dicen las normas del Congreso, que se limitan a señalar que sólo se pueden tomar imágenes en los lugares habilitados para ello.

"La norma no dice nada de difusión, sólo se indica donde se pueden tomar las fotografías y dónde no", ha especificado, para comparar después lo ocurrido con la difusión televisiva de un vídeo subido a Twitter por parte de un diputado de Vox sobre el interior de su despacho que no llevó a sanción alguna.

Carrión ha añadido que Segundo Sanz lleva casi diez años realizando su labor periodística en el Congreso y que tanto para él como para el diario en el que trabaja es fundamental poder seguir accediendo a diario "en este momento políticamente trascendental en nuestro país".

Por su parte, l abogada que representa al Congreso ha insistido en que existe un régimen de autorización para la entrada de los periodistas, que deben estar acreditados, a lo que se suman los límites a la labor gráfica.

Discrepa de los perjuicios irreparables alegados por el periodista, a quien ha recordado que la sesión de investidura cuya importancia precisaba en el escrito pidiendo el levantamiento de la sanción había sido televisada, que hay otros redactores y gráficos acreditados en el Congreso de su mismo medio y que él no había acudido a todas las sesiones del Pleno de investidura, tan sólo a las dos primeras.

Ha aludido igualmente al "riesgo" de seguir acreditando a un profesional "cuya actuación ha afectado a derechos fundamentales de los diputados" y ha añadido que el acto periodístico no debe incardinarse "en una impunidad de quien trasgrede la ley", citando jurisprudencia norteamericana de casos relevantes como el conocido por "papeles del Pentágono".