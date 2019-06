El TSJC pregunta a la Fiscalía y la defensa si piden nuevas diligencias en el caso Torra

El juez del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) Carlos Ramos ha preguntado a la Fiscalía y a la defensa del presidente de la Generalitat, Quim Torra, si desean solicitar nuevas diligencias antes de cerrar la instrucción del caso que lo investiga por desobediencia a raíz de los lazos amarillos.

En una providencia a la que ha tenido acceso Efe, el magistrado de la sala de lo Civil y Penal Carlos Ramos da un plazo de tres días a las partes para que requieran, si lo creen necesario, nuevas diligencias de cara a poner fin a la instrucción de la causa, aunque el juez considera que no es necesaria "ninguna otra".

Torra está siendo investigado por un delito de desobediencia por no haber retirado a tiempo de la fachada de los edificios públicos durante la campaña de las elecciones generales del 28A los lazos amarillos y las pancartas a favor de los políticos independentistas presos, tal como le ordenó la Junta Electoral Central (JEC).

En su declaración del pasado 15 de mayo ante el TSJC, el president sostuvo que la orden dictada por la JEC era imprecisa y que, además, el órgano carecía de competencias para obligarle a retirar dichos símbolos porque era la Junta Electoral Provincial -dijo- a quien le correspondía hacerlo.

Con este argumento, Torra se querelló contra la JEC por presunta prevaricación, pero el Tribunal Supremo decidió el pasado viernes archivar la querella al considerar que los hechos no son constitutivos de delito alguno.

Durante el interrogatorio, Torra apeló además a la libertad de expresión y a los derechos humanos que a su parecer simbolizan los lazos amarillos, más allá de los partidos políticos.

El Ministerio Público acusa al presidente catalán de desoír la orden de la JEC de quitar los lazos y pancartas de los edificios públicos durante la campaña del 28A, símbolos que acabó retirando pero fuera de plazo y tras recurrir sin éxito al Tribunal Supremo.

Sin embargo, para Torra la acusación de la Fiscalía pone de relieve que está siendo víctima de una "maniobra política" para sentarle en el banquillo de los acusados, una tesis en la que insistió tras declarar como investigado.

El presidente de la Generalitat acudió al TSJC arropado por su Govern y por la cúpula política del independentismo y, en una comparecencia desde la Galería Gótica del Palau, recalcó que no va a "desfallecer" y que está dispuesto a pagar "el precio que sea necesario" por defender la libertad de expresión.

"El presidente de la Generalitat no puede desfallecer nunca en la conquista de derechos y libertades, y si la democracia española no aguanta esa defensa, pagaré el precio que sea necesario", insistió tras subrayar que "no se puede obedecer una orden injusta e ilegal que conculque derechos fundamentales".

El pasado lunes y tras el fin del ciclo electoral por los comicios del 28A y del 26M, Torra volvió a colgar en el balcón del Palau de la Generalitat la pancarta a favor de los "presos políticos y exiliados" con un lazo amarillo, en sustitución de otra avalada por la JEC que decía sólo "Libertad de opinión y expresión".