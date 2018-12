Taiwán agradece a EEUU la aprobación de una ley que le manifiesta su "firme apoyo"

El ministerio de Relaciones Exteriores de Taiwán expresó hoy en un comunicado su "sincero agradecimiento" al Congreso de Estados Unidos por la aprobación de la Ley Iniciativa de Garantía a Asia (ARIA, por sus siglas en inglés), que manifiesta su "firme apoyo" a la isla.

La diplomacia isleña declaró que "continuará manteniendo estrechos lazos con los organismos administrativos pertinentes (de Estados Unidos) para estrechar la relación entre Taiwán y EEUU".

Taiwán también afirmó que comparte "valores y objetivos comunes en la región" con Estados Unidos, y que está dispuesta a cooperar con Washington y países afines "para promover conjuntamente la paz, la estabilidad y la prosperidad en la región del Indo-Pacífico", según el comunicado.

Esta iniciativa sigue a la aprobación de la Ley de Viajes de Taiwán, efectuada a primeros de año, que permitió las visitas mutuas de altos funcionarios taiwaneses y estadounidenses y reafirmó el compromiso de Estados Unidos con el mantenimiento de la seguridad de Taiwán por medio de las Seis Garantías de 1982.

"Esto demuestra claramente el apoyo de las dos cámaras de Estados Unidos para mejorar aún más las relaciones entre Taiwán y EEUU e impulsar la paz y la estabilidad regionales", agregó el texto.

La nueva ley también apoya el refuerzo de los lazos políticos y económicos con Taiwán y da su respaldo para contrarrestar los intentos de cambiar el "status quo" en el estrecho de Taiwán, que incluye el mantenimiento de la autonomía taiwanesa frente a China.

La ARIA, diseñada para servir como un marco político para reforzar el liderazgo de Washington en la región del Indo-Pacífico, fue aprobada por el Senado el 5 de diciembre y luego por la Cámara de Representantes el 12 de diciembre, y ahora espera la firma del presidente, Donald Trump, para entrar en vigor.

En las Seis Garantías, el expresidente de EEUU Ronald Reagan prometió no fijar una fecha límite para vender armas defensivas a Taiwán y no alterar los términos de la Ley de Relaciones con Taiwán de 1979.

Asimismo, se comprometió a no consultar a China antes de tomar decisiones sobre las ventas de armas a Taiwán, no mediar entre los dos lados del Estrecho, no cambiar su posición respecto a la soberanía de Taiwán, y no forzar al estado insular a entrar en negociaciones con China.