Tajani propone a los países de la UE que el presidente de la Comisión sea titular de Seguridad

El presidente de la Eurocámara, Antonio Tajani, propuso hoy a los líderes de la UE una batería de medidas para combatir el "fanatismo religioso" y evitar que se repitan sucesos como el atentado en Estrasburgo, como que el próximo presidente de la Comisión Europea sea el titular de Seguridad.

Tras su tradicional intervención ante los Veintiocho durante la reunión del Consejo Europeo de diciembre, que se celebra hoy y mañana en Bruselas, Tajani dijo que les había propuesto que "el presidente de la Comisión (Europea) sea personalmente responsable de la cartera de Seguridad de la Unión".

El líder de la Eurocámara aseguró haber trasladado al Consejo el mismo paquete de medidas para combatir el terrorismo que votaron el día del atentado en el pleno en Estrasburgo, entre ellas la propuesta de crear una lista negra común de imanes radicales e impedir que puedan pedir asilo personas condenadas por delitos de terrorismo.

"Hay que cortarle la cabeza a la serpiente ahora", aseveró el político italiano.

Asimismo, la propuesta de la Eurocámara incluye adoptar medidas armonizadas a nivel europeo y de naturaleza penal para atajar la cuestión de los combatientes yihadistas que vuelven a Europa y una extensión de poderes para que la futura fiscalía europea pueda cubrir delitos relacionados con el crimen organizado y el terrorismo.

"También avanzamos propuestas prácticas para mejorar el intercambio de información y cooperación entre agencias de inteligencia europeas", abundó Tajani, y la Eurocámara ha instado a la CE y al Consejo a "trabajar en conjunto para combatir la diseminación de contenido terrorista" en línea.

Sobre la posición de la Eurocámara en relación al "brexit", Tajani volvió a subrayar que la UE no reabrirá el acuerdo de salida británico y que no habrá una frontera física entre Reino Unido e Irlanda.

"Dijimos que íbamos a hablar y escuchar a May, interpretar la declaración política en una forma no restrictiva, pero no vamos a modificar y a hacer concesiones en lo que se refiere a los compromisos legales acordados" por ambas partes.

El político italiano aseguró que la UE sólo reaccionará ante "medidas concretas y no hipotéticas", y que todos se encuentran a la espera de lo que diga May.

"Veamos lo que hace el Gobierno (británico), que incluso puede retirar el artículo 50 si decide quedarse en la Unión, en cuyo caso estaríamos muy felices", valoró Tajani.

En cuanto a la crisis migratoria, Tajani destacó la necesidad de encontrar una solución para el conjunto del sistema de asilo europeo y reforzar la capacidad de las fronteras comunitarias para afrontar estas crisis.

En este sentido, el presidente del PE hizo especial hincapié en el continente africano: "Deseamos que haya un aumento de la inversión europea en África de 40.000 millones" de euros, afirmó.