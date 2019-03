Tajani se declara "antifascista" y critica que se manipulen sus palabras

El presidente del Pârlamento Europeo (PE), Antonio Tajani, se declaró este miércoles "convencido antifascista" y criticó que se hayan manipulado unas declaraciones suyas sobre el régimen del ex dictador italiano Benito Mussolini.

"Vergüenza para aquellos que manipulan lo que he dicho sobre el fascismo. Siempre he sido un convencido antifascista, no permitiré que nadie sugiera lo contrario. La dictadura fascista, las leyes raciales y las muertes que causó son la página más negra de la historia italiana y europea", dijo Tajani a través de su cuenta en Twitter.

Según distintos medios italianos, el presidente de la Eurocámara dijo en una entrevista este miércoles con la emisora italiana radio24 que Mussolini hizo "cosas positivas".

El líder del grupo socialdemócrata en el Parlamento Europeo, Udo Bullmann, se mostró muy crítico con las supuestas declaraciones de Tajani.

"Increibles afirmaciones de Antonio Tajani sobre Mussolini. El presidente del Parlamento Europeo no puede desconocer la naturaleza del régimen fascista. Pedimos aclaraciones", señaló por su parte a través de Twitter.

También reaccionó en la misma red social el ex presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont.

"No podemos decir que no sea coherente. Un tipo que impide una conferencia a las autoridades catalanas y permite una de VOX es normal que acabe relativizando el fascismo. Los valores de Europa en manos de esta gente están en riesgo. Qué mensaje más lamentable", señaló Puigdemont.